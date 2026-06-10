Želim zahvaliti FIFA-i na podršci tokom cijelog procesa, kao i somalijskom narodu, rekao je Omar Abdulkadir Artan na Aerodromu u Istanbulu

Somalijski fudbalski arbitar se vratio kući preko Istanbula nakon zabrane ulaska u SAD Želim zahvaliti FIFA-i na podršci tokom cijelog procesa, kao i somalijskom narodu, rekao je Omar Abdulkadir Artan na Aerodromu u Istanbulu

Somalijski fudbalski arbitar Omar Abdulkadir Artan, kojem je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države gdje je trebao suditi na utakmicama Svjetskog prvenstva, vratio se u utorak u svoju domovinu iz Istanbula.

“Želim zahvaliti FIFA-i na podršci tokom cijelog procesa, kao i somalijskom narodu. Veoma sam zahvalan FIFA-i, kao i CAF-u (Afrička fudbalska konfederacija). To je sve što imam reći“, izjavio je Artan novinarima na Aerodromu u Istanbulu prije ukrcavanja na let kompanije Turkish Airlines za Somaliju.

Somalijski fudbalski savez izrazio je u utorak duboko žaljenje nakon što je Artanu zabranjen ulazak u SAD.

Savez je saopćio da nije dato nikakvo zvanično objašnjenje za tu odluku, ali je pozvao na strpljenje dok sve činjenice ne budu razjašnjene.

Visoki zvaničnik Bijele kuće u utorak je branio odluku o zabrani ulaska nekoliko međunarodnih učesnika u SAD povodom Svjetskog prvenstva, tvrdeći da su te mjere neophodne kako bi se osiguralo sigurno okruženje.

Andrew Giuliani, izvršni direktor Radne grupe Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo FIFA 2026, nagovijestio je da je odluka o zabrani ulaska Artanu donesena iz “veoma dobrog“ razloga, ne iznoseći dodatna pojašnjenja.

Artan je trebao postati prvi somalijski sudija koji bi sudio na jednom FIFA Svjetskom prvenstvu.