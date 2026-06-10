Uprkos okolnostima, raspoložen sam pozitivno i fokusiran sam na naredne izazove, kazao je Omar Artan

Somalijski arbitar dočekan kao heroj po povratku u domovinu nakon što mu je zabranjen ulazak u SAD za Svjetsko prvenstvo Uprkos okolnostima, raspoložen sam pozitivno i fokusiran sam na naredne izazove, kazao je Omar Artan

Somalijski fudbalski sudija Omar Artan dočekan je kao heroj po povratku kući nakon što mu je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države, što ga je spriječilo da sudi na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Visoki vladini zvaničnici, uključujući ministra sporta Mohameda Abdulkadira Alija, ministra odbrane Ahmeda Moalima Fiqija i visoke zvaničnike Somalijske fudbalske federacije, dočekali su ga na međunarodnom aerodromu Adan Adde u glavnom gradu Mogadišu u srijedu.

“Mogu vam obećati da ću suditi na sljedećem FIFA Svjetskom prvenstvu i zahvaljujem FIFA-i, somalijskom narodu na podršci“, rekao je Artan na konferenciji za novinare nakon dolaska.

Artan je trebao postati prvi somalijski sudija koji će suditi na FIFA Svjetskom prvenstvu.

“Uprkos okolnostima, raspoložen sam pozitivno i fokusiran sam na naredne izazove u svojoj sudijskoj karijeri“, rekao je ranije u saopćenju.

Somalijska fudbalska federacija nazvala je Artanovo putovanje izvorom ponosa za Somaliju, CECAFA (Vijeće fudbalskih asocijacija Istočne i Centralne Afrike) i afrički fudbal.

Odbijanje njegovog ulaska u SAD izazvalo je međunarodnu reakciju, dok su neki fudbalski navijači pozvali na bojkot Svjetskog prvenstva.

Artan je nedavno proglašen najboljim sudijom Afrike za 2025. godinu od strane Afričke fudbalske konfederacije.

Proglas koji je 4. juna 2025. izdao američki predsjednik Donald Trump u potpunosti ograničava ulazak somalijskih državljana u zemlju.

“Ulazak u Sjedinjene Američke Države državljana Somalije kao imigranata i neimigranata ovim se u potpunosti suspenduje“, navedeno je.