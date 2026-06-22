Slovenka Janja Garnbret osvojila 50. zlatnu medalju i postavila novi rekord u sportskom penjanju Dvostruka olimpijska prvakinja nastavila dominaciju na Svjetskoj seriji u sportskom penjanju

Slovenska sportašica Janja Garnbret nastavila je pomjerati granice profesionalnog sportskog penjanja, osvojivši 50. zlatnu medalju u karijeri na nivou Svjetskog kupa, odnosno Svjetske serije u sportskom penjanju, čime je postavila novi rekord u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Dvadesetsedmogodišnja Garnbret osvojila je zlato u disciplini lead na takmičenju u Innsbrucku 21. juna, što je ujedno bila njena prva pobjeda ove godine u Svjetskoj seriji sportskog penjanja, ranije poznatoj kao Svjetski kup.

U finalu je osvojila 44 boda, nakon što je prethodno zauzela prvo mjesto u kvalifikacijama i polufinalu, a iza nje su ostale Amerikanka Annie Sanders s 38+ i Južnokorejka Seo Chae-hyun s 36+.

Ovo je bio njen treći ovogodišnji pokušaj da stigne do 50. pobjede, nakon što nije uspjela stići taj jubilej na dva takmičenja u Kini u maju.

"Pedeseta pobjeda je nešto posebno. Priznajem da mi je to već neko vrijeme bilo u mislima, ali morala sam se za to izboriti nakon što mi to nije uspjelo u Kini", izjavila je Garnbret za slovenske medije.

Ovaj uspjeh dolazi deset godina nakon njene prve zlatne medalje u ovom takmičarskom ciklusu. U tom periodu osvojila je 32 zlata u disciplini lead i 18 u disciplini boulder.

"Jako sam sretna što i dalje uživam u takmičenjima i što sam i dalje ta motivisana Janja, stara Janja; kao da se takmičim prvi put", dodala je.

Garnbret je do sada osvojila deset titula svjetske prvakinje u sportskom penjanju, a aktuelna je svjetska prvakinja u disciplinama boulder i lead. Također je aktuelna olimpijska prvakinja u kombinovanoj disciplini, a nedavno je postala prva žena koja je savladala legendarnu rutu Bibliographie u Francuskoj, koja se smatra jednom od najtežih sportskih penjačkih ruta na svijetu.

Upravo se smatra da joj je taj podvig, ostvaren nakon pet godina rada, dao dodatni zamah za osvajanje jubilarne 50. zlatne medalje.

Garnbret je do sada ostvarila deset ukupnih pobjeda u Svjetskom kupu, koji je sada rebrendiran u Svjetsku seriju sportskog penjanja, ali joj je ove godine fokus bio na ruti Bibliographie, kao i na pripremama za predolimpijsku sezonu i Olimpijske igre 2028. godine.