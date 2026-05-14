Slovenija savladala Crnu Goru u Podgorici, odluka o plasmanu na SP u revanšu

Rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je od reprezentacije Slovenije rezultatom 29:28 u prvom meču baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, odigranom u četvrtak u podgoričkoj dvorani „Morača“.

Drugi susret igra se u nedjelju u Kopru, gdje će biti odlučeno koja selekcija će izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.

Slovenija je i u prethodnom međusobnom duelu na Evropskom prvenstvu bila uspješnija, kada je slavila rezultatom 41:40, a u odnosu na taj meč nastupila je pojačana za Mihu Zarabeca, Nejca Cehtu i Blaža Blagotinšeka.