Slovenija savladala Crnu Goru u Podgorici, odluka o plasmanu na SP u revanšu

Zlatan Kapic
14 Maj 2026•Ažuriranje: 14 Maj 2026
Rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je od reprezentacije Slovenije rezultatom 29:28 u prvom meču baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, odigranom u četvrtak u podgoričkoj dvorani „Morača“.
Slovenija je do minimalne pobjede stigla u neizvjesnoj završnici, pa će u revanšu imati prednost od jednog gola.
Drugi susret igra se u nedjelju u Kopru, gdje će biti odlučeno koja selekcija će izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.
Slovenija je i u prethodnom međusobnom duelu na Evropskom prvenstvu bila uspješnija, kada je slavila rezultatom 41:40, a u odnosu na taj meč nastupila je pojačana za Mihu Zarabeca, Nejca Cehtu i Blaža Blagotinšeka.