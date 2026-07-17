"Prvo šok, pa sreća. Tresao sam se. Ovo je nevjerovatna čast", rekao je prvi Slovenac koji dijeli pravdu u završnici Mundijala

Slovenac Slavko Vinčić sudi finale Svjetskog prvenstva 2026 između Argentine i Španije "Prvo šok, pa sreća. Tresao sam se. Ovo je nevjerovatna čast", rekao je prvi Slovenac koji dijeli pravdu u završnici Mundijala

Slovenski arbitar Slavko Vinčić sudit će finale Svjetskog prvenstva 2026 između Argentine i Španije, koje se igra 19. jula na stadionu New York New Jersey, čime će postati prvi Slovenac koji dijeli pravdu u završnici najvećeg fudbalskog takmičenja.

Vinčić (46), porijeklom iz Maribora, bit će 23. sudija u historiji kojem je povjereno suđenje finala Svjetskog prvenstva. Kako je naveo, vijest o imenovanju saopštio mu je predsjednik FIFA-ine sudijske komisije Pierluigi Collina.

„Prvo šok, pa sreća. Tresao sam se. Ovo je nevjerovatna čast. To je san svakog sudije od početka karijere“, rekao je Vinčić, ističući ponos što predstavlja Sloveniju na najvećoj svjetskoj sportskoj pozornici, objavila je FIFA.

Naglasio je da je imenovanje rezultat timskog rada, posebno zahvalivši svojim pomoćnicima Tomažu Klančniku i Andražu Kovačiču. „Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Dijelimo dugu saradnju i prijateljstvo“, kazao je.

Vinčić iza sebe ima bogato iskustvo na međunarodnoj sceni. Sudio je na Evropskom prvenstvu 2020, finalu UEFA Evropske lige 2022 između Eintrachta i Rangersa, kao i finale Lige prvaka 2024 između Borussije Dortmund i Real Madrida. Također je dijelio pravdu na Evropskom prvenstvu 2024, uključujući polufinale između Francuske i Španije.

Ovo mu je drugo Svjetsko prvenstvo, nakon što je sudio dvije utakmice na turniru u Kataru 2022. godine. Na aktuelnom prvenstvu vodio je više susreta, uključujući utakmice grupne faze i nokaut runde.

Kao četvrti sudija u finalu imenovan je Jordanac Adham Makhadmeh, dok će njegov sunarodnjak Mohammad Al-Kalaf biti rezervni pomoćni sudija.