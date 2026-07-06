Nisam znao da je 5. juli zapravo 1. april na Svjetskom prvenstvu, kazao je glavni selektor Garcia

Skandal na Mundijalu: FIFA poništila suspenziju Balogunu, Belgija u šoku Nisam znao da je 5. juli zapravo 1. april na Svjetskom prvenstvu, kazao je glavni selektor Garcia

Belgijski fudbalski savez saopćio je u nedjelju da je "zapanjen" odlukom FIFA-e da stavi američkog napadača Folarina Baloguna na raspolaganje za utakmicu Svjetskog prvenstva protiv belgijske reprezentacije uprkos njegovom crvenom kartonu u prethodnom kolu, a glavni selektor Rudi Garcia kritikovao je upravno tijelo fudbala zbog te presude, javlja Anadolu.

"Nisam znao da je 5. juli zapravo 1. april na Svjetskom prvenstvu. Ovo je prvoaprilska šala", rekao je Garcia nakon što je FIFA suspendovala primjenu Balogunove automatske zabrane igranja od jedne utakmice.

FIFA je u nedjelju objavila da je Balogunova suspenzija stavljena na probni period od godinu dana, čime je 25-godišnjem napadaču odobreno da igra u utakmici protiv Belgije u ponedjeljak u Seattleu.

Kraljevski belgijski fudbalski savez (RBFA) saopćio je da je FIFA svoju odluku zasnovala na članu 27. Disciplinskog kodeksa FIFA-e, ali je tvrdio da član 66.4 istog kodeksa navodi da crveni karton automatski rezultira suspenzijom za sljedeću utakmicu tima.

Federacija se pozvala na član 10.5 Pravilnika o takmičenju Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, koji kaže da je igrač isključen direktnim ili indirektnim crvenim kartonom "automatski" suspendovan za sljedeću utakmicu tima.

RBFA je saopćila da je automatska priroda suspenzije također potvrđena u Cirkularu br. 16 Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026., distribuiranom svim savezima učesnicima 12. maja, i ponovljena tokom sastanaka za koordinaciju utakmica i radionica turnira.

"Kako bi se zaštitila legitimna prava svih timova učesnika i zaštitili osnovni principi fer-pleja u našem sportu, kako na ovom FIFA Svjetskom prvenstvu, tako i na budućim izdanjima turnira, RBFA istražuje sve potencijalne opcije", navodi se.

"New York Times" je objavio da je američki predsjednik Donald Trump u srijedu pozvao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina kako bi zatražio reviziju Balogunove suspenzije, pozivajući se na tri osobe upoznate s razgovorom.

Trump je pozdravio odluku FIFA-e na svojoj platformi Truth Social, napisavši: "Hvala, FIFA-i, što je učinila ono što je ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu".

Bijela kuća nije potvrdila da je Trump kontaktirao Infantina ili preuzeo zasluge za odluku.

"Politico" je kasnije objavio da je američki ministar trgovine Howard Lutnick bio uključen u razgovore iza kulisa s FIFA-om kako bi se Balogunova zabrana crvenog kartona suspendovala, pozivajući se na dvije osobe upoznate s tim pitanjem kojima je data anonimnost kako bi razgovarale o privatnim raspravama.

Napominje se da je Lutnick razvio bliske veze s rukovodstvom fudbalskog upravnog tijela.

Ova presuda označava prvi put od 1962. godine da je FIFA dozvolila igraču koji je isključen na Svjetskom prvenstvu da igra u sljedećoj utakmici.

Balogun je dobio crveni karton u 64. minuti utakmice u kojoj su Sjedinjene Američke Države pobijedile Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0, jer je nespretno stao na nogu bosanskog defanzivca Tarika Muharemovića dok je pokušavao da uhvati loptu.

Američki državni sekretar Marco Rubio kritikovao je crveni karton u četvrtak, rekavši novinarima da je tim "nepravedno tretiran".

"Volio bih da postoji žalbeni postupak. Ali vjerovatno je sada prekasno", rekao je.