Sheinbaum: Meksiko će biti domaćin iranske reprezentacije tokom Svjetskog prvenstva FIFA i Meksiko razmatraju uspostavljanje baze iranske reprezentacije u blizini sjeverozapadne granice Meksika

Claudia Sheinbaum izjavila je u ponedjeljak da su u toku planovi da iranska nogometna reprezentacija ostane u Tijuani tokom Svjetskog prvenstva i odatle otputuje kako bi odigrala svoje tri utakmice u SAD-u.

Sheinbaum je na konferenciji za novinare u Nacionalnoj palači u Mexico Cityju rekla da su zvaničnici FIFA-e kontaktirali njenu administraciju kako bi podržali ostanak iranske reprezentacije u Meksiku i preselili ih iz njihove trenutne baze u Tucsonu, Arizona, iako bi se utakmice tima igrale u SAD-u.

Govoreći na konferenciji za novinare u Nacionalnoj palači u Mexico Cityju, Sheinbaum je rekla da su zvaničnici FIFA-e kontaktirali njenu administraciju u vezi preseljenja iranske reprezentacije iz njene trenutne baze u Tucsonu, Arizona, u Meksiko, iako bi njihove utakmice trebale biti odigrane u SAD-u.

„Sjedinjene Američke Države ne žele da iranski tim prenoći u zemlji... Dakle, pitali su nas... mogu li prenoćiti u Meksiku?“, objasnila je Sheinbaum. „Rekli smo da, nema problema, nemamo apsolutno nikakav problem s tim.“

Svjetsko prvenstvo, čiji su domaćini SAD, Meksiko i Kanada, odvija se usred nestabilne globalne klime, a Washington je uključen u više sukoba, uključujući i sukob s Iranom od 28. februara.

FIFA je kontaktirala meksičku predstavnicu za organizaciju Svjetskog prvenstva, Gabrielu Cuevas, kao i Ministarstvo turizma te zemlje. Logistički aranžmani za prijevoz iranskih sportista između dva susjeda još nisu finalizirani.

„Oni bi stigli u Meksiko i putovali odavde. To nas je FIFA obavijestila: da li smo se složili da im dozvolimo da prenoće u Meksiku, i mi smo rekli da, bez ikakvih problema“, rekla je Sheinbaum.