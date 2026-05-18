Selektor Hrvatske Dalić objavio spisak igrača za Svjetsko prvenstvo Hrvatska reprezentacija pripreme počinje 25. maja u Rijeci, a prvu utakmicu na Mundijalu igra 17. juna protiv Engleske u Dallasu

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić objavio je preliminarni spisak igrača za nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu, koje će se igrati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, javlja Anadolu.

Na Dalićevom spisku našli su se sljedeći fudbaleri:

Golmani: Dominik Livaković (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City).

Odbrana: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV).

Vezni red: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Napad: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg).

Selektor je uputio i sedam pretpoziva, a na listi čekanja su: Lovro Majer (Wolfsburg), Franjo Ivanović (Benfica), Dion Drena Beljo (Dinamo), Ivan Smolčić (Como), Karlo Letica (Lausanne), Adrian Segečić (Portsmouth) i Luka Stojković (Dinamo).

Okupljanje hrvatske reprezentacije zakazano je za 25. maj, a početna faza priprema bit će obavljena u Rijeci, gdje će "vatreni" 2. juna odigrati prijateljsku utakmicu protiv Belgije. Nakon toga, ekspedicija se 6. juna seli u Varaždin, gdje ih dan kasnije, 7. juna, očekuje još jedna provjera protiv selekcije Slovenije. Odlazak preko Atlantika, tačnije u Washington, predviđen je za 9. juni.

Hrvatska će takmičenje na Svjetskom prvenstvu otvoriti 17. juna velikim protiv Engleske u Dallasu. U drugom kolu, 23. juna, snage će odmjeriti s Panamom u Torontu, dok će grupnu fazu zaključiti 27. juna utakmicom protiv Gane u Philadelphiji.