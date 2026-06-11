Košarkaška reprezentacija BiH 2. jula u Zenici dočekuje lidera grupe Tursku, a četiri dana kasnije gostuje Srbiji u posljednjim utakmicama prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Selektor Gjergja pred duele s Turskom i Srbijom: Ne mogu obećati rezultat, ali mogu da ćemo dati sve od sebe Košarkaška reprezentacija BiH 2. jula u Zenici dočekuje lidera grupe Tursku, a četiri dana kasnije gostuje Srbiji u posljednjim utakmicama prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicama protiv Turske i Srbije zaključit će prvu fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a selektor Dario Gjergja poručio je da njegov tim očekuju izuzetno teški izazovi protiv reprezentacija koje spadaju među najbolje u Evropi.

Košarkaši BiH će 2. jula u Areni “Husejin Smajlović“ u Zenici ugostiti selekciju Turske u okviru petog kola kvalifikacija, dok će 6. jula gostovati Srbiji, najvjerovatnije u Beogradu.

Na konferenciji za medije povodom predstojećih utakmica, Gjergja je podsjetio da reprezentaciju očekuju posljednja dva susreta u ovom kvalifikacionom prozoru.

“Odredili smo spisak od 16 igrača koji će biti tu u ovom prozoru od 26. juna do 6. jula u kojem ćemo odigrati posljednje dvije utakmice u ovoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Prvo ćemo 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a zatim 6. jula gostovati, vjerovatno u Beogradu, u Srbiji“ rekao je Gjergja.

Pripreme reprezentacije počet će na Vlašiću, gdje će ekipa boraviti do 28. juna, nakon čega slijedi nastavak rada u Zenici.

“Pripreme počinjemo na Vlašiću, gdje ostajemo do 28., nakon čega dolazimo u Zenicu, gdje ćemo nastaviti pripreme do odlaska u Beograd. Već iduće sedmice počinje individualni rad sa igračima koji žele doći ranije na pripreme“, kazao je selektor.

Govoreći o rivalima, Gjergja je naglasio kvalitet Turske i Srbije, ističući da će BiH nastojati pružiti maksimum bez obzira na snagu protivnika.

“Nadam se da će ovi momci ispuniti sve što smo naumili i da ćemo predstaviti se u najboljem svjetlu jer iskreno da kažemo igramo s dvije reprezentacije koje su vjerovatno među top pet u Evropi i koje će prema svemu sudeći biti u najjačim sastavima. Idemo svaku utakmicu odigrati muški, dati sve od sebe. Prvo Turska, koja je trebala biti prvak Evrope. To je kompletna ekipa sa po tri ili četiri kvalitetna igrača na svakoj poziciji. Mi ćemo dati sve od sebe“ izjavio je.

Dodao je da je jedan od ciljeva stručnog štaba nastavak izgradnje reprezentativnog identiteta.

“Potrebno je nastaviti graditi kult reprezentacije i iskoristiti i fudbalsku groznicu koja vlada povodom Mundijala da nas i to digne još više. Da vide reprezentativci koliko su bitni i za igru i za društvo i nove generacije koje dolaze. Moramo uraditi sve da se predstavimo u najboljem svjetlu. Jaka je grupa i ne mogu obećati ništa kada je rezultat u pitanju, ali obećavam da ćemo dati sve od sebe u ove dvije utakmice“ rekao je Gjergja.

Na početku konferencije selektor je odao počast nedavno preminulom bh. novinaru i sportskom komentatoru Edinu Avdiću.

“Još jednom da se prisjetimo gospodina koji je živio reprezentaciju i napravio puno dobrih stvari za košarku u BiH“ kazao je.

Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alihodžić istakao je da Savez, uz seniorsku reprezentaciju, radi i na razvoju mlađih selekcija.

“Dolaskom selektora Darija smo postavili projekat i željeli smo da ne bude fokus samo na seniorskoj reprezentaciji nego na cijeli sistem selekcija. Jedna od ideja je formiranje U20 tima i evo tu je. Kvaliteta Gjergje je to što hoće da pomogne i da napravi sistem kao što je napravio u Belgiji i želi komunikaciju s trenerima mlađih selekcija“ rekao je Alihodžić.

Član Upravnog odbora KSBiH Feđa Jovanović poručio je da je sve spremno za utakmicu protiv Turske i pozvao navijače da na vrijeme osiguraju ulaznice.

“Sve je spremno u Areni za meč protiv Turske. Molimo navijače da blagovremeno kupe ulaznice jer postoji veliki interes i sa druge strane i ne bih volio da se Arena crveni, već da bude u našim bojama“, rekao je Jovanović.

Nakon četiri odigrana kola Turska je vodeća u grupi C sa maksimalnih osam bodova, Bosna i Hercegovina i Srbija imaju po šest, dok je Švicarska posljednja sa četiri boda.

Reprezentaciju BiH za ova dva susreta čini 16 igrača i to Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Amar Gegić, Džanan Musa, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Alen Pjanić, Erman Šertović, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić i Alija Islamović.