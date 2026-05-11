Reprezentacije BiH će igrati u grupi B gdje su još Kanada, Švicarska i Katar

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez objavio spisak igrača koji idu na Svjetsko prvenstvo Reprezentacije BiH će igrati u grupi B gdje su još Kanada, Švicarska i Katar

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez objavio je spisak igrača koji idu na Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, javlja Anadolu.



Na spisku selektora Barbareza su:



Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić;

Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac;

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević;

Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.

Pretpozive su dobili Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.



Reprezentacije BiH će igrati u grupi B gdje su još Kanada, Švicarska i Katar.



BiH će Svjetsko prvenstvo otvoriti u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna s početkom u 21 sat po srednjeevropskom vremenu.

Druga utakmica je na rasporedu 18. juna u Los Angelesu.



Posljednja utakmica grupne faze biće odigrana u Seattleu protiv Katara 24. juna.



U okviru priprema za Mundijal, "zmajevi" će 29. maja u Sarajevu igrati protiv Sjeverne Makedonije, dok će u St. Louisu odigrati posljednji pripremni meč s Panamom 6. juna.

