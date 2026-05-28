Selektor fudbalera Sjeverne Makedonije: Na teren izlaziš da pobijediš, pa tako i Bosnu Nama je svaka utakmica važna, nema prijateljskih utakmica – kad izađeš na teren, izlaziš da pobijediš, poručio Goce Sedloski uoči meča protiv selekcije BiH u petak na stadionu "Koševo"

Selektor fudbalske reprezentacije Sjeverne Makedonije Goce Sedloski, pred prijateljsku utakmicu protiv Bosne i Hercegovine u petak, na stadionu "Asim Ferhatović Hase - Koševo", zaželio je domaćoj selekciji sve najbolje na Svjetskom prvenstvu te kazao kako je njegov tim došao u Sarajevo da se predstavi, prenosi Anadolu.

"Nama je svaka utakmica važna, nema prijateljskih utakmica – kad izađeš na teren, izlaziš da pobijediš. Tako i Bosnu. Želim vam sve najbolje na Svjetskom prvenstvu, ali mi smo došli da se predstavimo. Imamo dosta novih igrača i želim ih vidjeti. Za dva-tri mjeseca čeka nas Liga nacija, nadam se dobroj igri."

Podsjetio je na velike uspjehe reprezentacija obje zemlje, rekavši kako je Sjeverna Makedonija pobijedila Italiju prije četiri godine u baražu, a sada je to uspjelo i BiH.

"Svaka čast, izbaciti Italiju je veliki uspjeh. Čestitam bivšem selektoru i igračima. Sada trebamo nešto novo i da se predstavimo u drugačijem izdanju", rekao je Sedloski.



U petak, 29. maja, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će tim Sjeverne Makedonije u Sarajevu sa početkom u 20,30 sati.

Fudbaleri Sjeverne Makedonije odradili su u četvrtak i trening na stadionu "Asim Ferhatović Hase - Koševo" u Sarajevu.



Prije početka Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026, bosanskohercegovački fudbaleri će odigrati i prijateljsku utakmicu protiv Paname, 4. juna u St. Louisu.