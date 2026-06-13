- Strijelac gola za BiH Jovo Lukić kazao je da bi radije mijenjao pogodak za pobjedu

Selektor BiH Barbarez: Remi s Kanadom realan, važan bod za nastavak - Strijelac gola za BiH Jovo Lukić kazao je da bi radije mijenjao pogodak za pobjedu

TORONTO/SARAJEVO (AA) – Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je u petak nakon remija s Kanadom (1:1) da je rezultat realan te naglasio važnost osvojenog boda.

"Ima žal kada vodite do kraja, ali treba biti realan – 1:1 je pravi rezultat. Ovo je dobar bod za nastavak takmičenja", rekao je Barbarez, dodajući da naredne utakmice treba pokušati dobiti.

Strijelac gola za BiH Jovo Lukić kazao je da bi radije mijenjao pogodak za pobjedu.

"Žao mi je što nismo pobijedili, ali ovaj bod nam može puno značiti za prolaz dalje", rekao je Lukić, ističući da ekipa mora dati maksimum u narednim susretima.

Fudbalska reprezentacija BiH narednu utakmicu igra 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske. U grupnoj fazi će "Zmajevi" odmjeriti snage i sa selekcijom Katara.