Počašćen što ću imati priliku da predstavljam BiH ovog ljeta. Ovo toliko znači meni i mojoj porodici. Ne mogu dočekati da budem tamo s ostalim momcima i da se bacim na posao, poručio je košarkaš Boston Celticsa

Selektor bh. košarkaša Gjergja potvrdio: Luka Garza se vraća u reprezentaciju BiH Počašćen što ću imati priliku da predstavljam BiH ovog ljeta. Ovo toliko znači meni i mojoj porodici. Ne mogu dočekati da budem tamo s ostalim momcima i da se bacim na posao, poručio je košarkaš Boston Celticsa

Košarkaš Luka Garza planira ovog ljeta nastupati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, potvrđeno je iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

Selektor Dario Gjergja izjavio je da je Garza izrazio veliku želju da obuče dres nacionalnog tima, te da će reprezentacija moći računati na njega tokom ljetnog kvalifikacionog „prozora“.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što možemo računati na Luku Garzu. On i njegov otac iskazali su veliku želju da nastupa za BiH“, naveo je Gjergja.

Dodao je da košarkaš Xavier Castaneda neće biti na raspolaganju u julu zbog privatnih obaveza, ali da je najavio povratak u budućnosti.

Garzin otac Frank Garza izjavio je da je porodica zahvalna na prilici da Luka ponovo predstavlja BiH, ističući da će to biti posebno emotivno iskustvo.

Sam Garza, koji nastupa za Boston Celtics, rekao je da je počašćen pozivom i da jedva čeka da se priključi reprezentaciji.

Košarkaška reprezentacija BiH 2. jula dočekuje Tursku u Zenici, dok četiri dana kasnije gostuje Srbiji u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.