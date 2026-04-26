Sedmi Sarajevo Marathon: Više hiljada trkača na ulicama Sarajeva

Vesna Besic
26 April 2026•Ažuriranje: 26 April 2026
Više od 2.000 trkača iz 47 zemalja okupio se na ulicama Sarajeva, gdje je u subotu ujutro startalo sedmo izdanje Sarajevo Marathona, utrke od 42 kilometra, javlja Anadolu.
Ova maratonska utrka istovremeno je Prvenstvo Bosne i Hercegovine u maratonu, a pored ove danas se održava i polumaraton NUTRINOvih21K, kao i Memorijalna utrka Osman Junuzović 5K powered by FINE FOOD.
Organizatori iz udruženja Dečki u plavom su prethodno kazali da se na ulicama Sarajeva i Istočnog Sarajeva očekuje 2.600 takmičara iz 47 država, što je i novi rekord po broju učesnika i po broju zemalja koje imaju svoje predstavnike.
Start maratona je bio jutros na Vilsonovom šetalištu, odakle je više od 2.000 trkača krenulo sarajevskim ulicama.
Zbog održavanja maratona, na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva na snazi su parcijalne obustave saobraćaja od osam do 13.15 sati. Na dionici kroz općinu Istočna Ilidža saobraćaj se u određenom periodu odvija naizmjenično jednom trakom.
Ruta utrke obuhvata ključne gradske saobraćajnice, uključujući Vilsonovo šetalište, Zmaja od Bosne, Bulevar Meše Selimovića, Ilidžu, Vrelo Bosne i druga naselja, prije povratka na početnu tačku.
Za sigurnost učesnika zaduženo je oko 250 redara, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Oružanih snaga BiH i Gorske službe spašavanja.
Organizatori ističu da Sarajevo Marathon nije samo sportski događaj, već i prilika za promociju zdravog načina života i pozitivnih društvenih vrijednosti.