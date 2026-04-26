Sedmi Sarajevo Marathon: Više hiljada trkača na ulicama Sarajeva U Sarajevu se održava sedmi Sarajevo Marathon, utrka na 42 kilometra, a više od 2.000 trkača jutros je startalo s Vilsonovog šetališta

Više od 2.000 trkača iz 47 zemalja okupio se na ulicama Sarajeva, gdje je u subotu ujutro startalo sedmo izdanje Sarajevo Marathona, utrke od 42 kilometra, javlja Anadolu.

Ova maratonska utrka istovremeno je Prvenstvo Bosne i Hercegovine u maratonu, a pored ove danas se održava i polumaraton NUTRINOvih21K, kao i Memorijalna utrka Osman Junuzović 5K powered by FINE FOOD.

Organizatori iz udruženja Dečki u plavom su prethodno kazali da se na ulicama Sarajeva i Istočnog Sarajeva očekuje 2.600 takmičara iz 47 država, što je i novi rekord po broju učesnika i po broju zemalja koje imaju svoje predstavnike.

Start maratona je bio jutros na Vilsonovom šetalištu, odakle je više od 2.000 trkača krenulo sarajevskim ulicama.

Zbog održavanja maratona, na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva na snazi su parcijalne obustave saobraćaja od osam do 13.15 sati. Na dionici kroz općinu Istočna Ilidža saobraćaj se u određenom periodu odvija naizmjenično jednom trakom.

Ruta utrke obuhvata ključne gradske saobraćajnice, uključujući Vilsonovo šetalište, Zmaja od Bosne, Bulevar Meše Selimovića, Ilidžu, Vrelo Bosne i druga naselja, prije povratka na početnu tačku.

Za sigurnost učesnika zaduženo je oko 250 redara, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Oružanih snaga BiH i Gorske službe spašavanja.

Organizatori ističu da Sarajevo Marathon nije samo sportski događaj, već i prilika za promociju zdravog načina života i pozitivnih društvenih vrijednosti.