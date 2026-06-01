Sedam evropskih reprezentacija vraća se na Svjetsko prvenstvo nakon dugogodišnje pauze

Sedam evropskih selekcija koje nisu igrale na Mundijalu u Kataru 2022. nastupit će na turniru 2026. godine

FATIH EREL – Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, zajedno s Turskom Norveškom, Škotskom, Austrijom, Češkom i Švedskom, među sedam je evropskih selekcija koje će prekinuti višegodišnji izostanak i nastupiti na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Turnir, koji se ranije igrao sa 32 reprezentacije, prvi put će biti proširen na 48 timova, a domaćini će biti Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Evropa će imati 16 predstavnika.

Norveška, Škotska i Austrija, koje su posljednji put nastupile na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, vratit će se na veliku scenu nakon 28 godina pauze, čime su prekinule dugogodišnje čekanje.

- Turska nakon 24 godine ponovo na Mundijalu

Fudbalska reprezentacija Turske izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon 2002. godine, čime je okončala 24-godišnji post.

Turska se nije uspjela kvalifikovati na pet uzastopnih turnira nakon 2002. godine, kada je na prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji osvojila treće mjesto.

- Češka, Bosna i Hercegovina i Švedska

Među reprezentacijama koje se vraćaju na Mundijal je i Češka, koja je posljednji put igrala 2006. godine.

Bosna i Hercegovina će ponovo nastupiti nakon što je propustila dva uzastopna turnira poslije svog debitantskog nastupa 2014. godine.

Švedska se vraća nakon što je igrala na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, ali nije izborila plasman na turnir 2022.

- Reprezentacije koje se vraćaju na Svjetsko prvenstvo: