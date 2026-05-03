Sebastian Berwick osvojio 61. Predsjedničku biciklističku Turu Turske

Sebastian Berwick u nedjelju je osvojio 61. Predsjedničku biciklističku turu Turske.

Dvadesetšestogodišnji biciklista završio je na prvom mjestu ukupnog poretka s ukupnim vremenom od 26 sati, 34 minute i 19 sekundi, ispred 160 takmičara.

Kolumbijac Ivan Ramiro Sosa iz tima Equipo Kern Pharma zauzeo je drugo mjesto, dok je Belgijanac Kamiel Bonneu iz tima Solution Tech Nippo Rall završio treći.

Također, Tom Grabbe je osvojio posljednju etapu s vremenom od dva sata, 11 minuta i 36 sekundi, ispred Jella Vermoota iz Tarteletto-Isorex tima i Stanislawa Aniolkowskog iz Cofidisa.

Trka Tura Turske kategorizirana je kao ProSeries događaj u kalendaru Union Cycliste Internationale (UCI) Europe Toura i jedina je utrka tog nivoa u Turska.

Ruta uključuje mediteranske i egejske obalne gradove poput Izmira, Ajdin, Mugle i Antalije.

Počevši iz Cesme u Izmiru, a završavajući u glavnom gradu Turske Ankari, utrka je okupila 161 biciklistu iz 27 zemalja koji su se takmičili na ukupnoj dužini od 1.133 kilometra.