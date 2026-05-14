Savo Milošević podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba FK Željezničar

Šef stručnog štaba FK Željezničar Savo Milošević podnio je ostavku na funkciju trenera sarajevskog kluba, navodeći da pred novu sezonu nije moguće praviti dugoročne planove i nastaviti ranije dogovoreni projekat.

"Nakon, moram reći, dužeg razmišljanja koje traje već sedmicama, donio sam odluku da podnesem ostavku na mjesto šefa stručnog štaba Fudbalskog kluba Željezničar", rekao je Milošević obraćajući se javnosti.

Istakao je da odluka nije donesena preko noći, podsjetivši da je po dolasku u klub dogovorena dugoročna saradnja s ciljem stabilizacije i razvoja Željezničara.

"U skladu s onim o čemu sam razgovarao s upravom još na početku, prije nego što sam došao u Fudbalski klub Željezničar, imali smo dogovor o dugoročnoj saradnji i projektu koji je trebalo da ovaj klub podigne na viši nivo u narednom periodu", kazao je Milošević.

Dodao je da je prihvatio dolazak u klub u veoma teškom trenutku kako bi se do kraja sezone stabilizovala situacija i od ljeta krenulo u novi projekat.

"S obzirom na to da smo došli u situaciju da, praktično pred kraj sezone i pred početak nove, ni ja ni ljudi iz kluba ne možemo konkretno planirati ništa od juna, postaje besmisleno nastavljati saradnju", rekao je Milošević.

Naglasio je da mu je žao zbog odlaska, jer mu je namjera bila da dugoročno radi u Sarajevu i vrati Željezničar na mjesto koje mu pripada u bosanskohercegovačkom i regionalnom fudbalu.

Govoreći o periodu provedenom u klubu, Milošević je naveo da je zadovoljan što je ekipa uspjela izboriti sigurnu zonu uprkos brojnim problemima.

"Ovako mogu reći da sam uspio uraditi ono što sam obećao kada sam došao na mjesto trenera Fudbalskog kluba Željezničar", istakao je.

Posebno je zahvalio igračima, stručnom štabu i ljudima u klubu na radu tokom, kako je naveo, izuzetno teškog perioda.

"Vjerujte mi, situacija u kojoj smo zatekli ekipu, psihološki, mentalno i fizički, bila je izuzetno teška. Momci su to uspjeli iznijeti karakterom i ogromnom voljom, iznad svojih realnih mogućnosti", rekao je Milošević.

Na kraju obraćanja izdvojio je i podršku navijača Željezničara.

"Teško je to objasniti, ali ovo su zaista posebni navijači", rekao je Milošević, dodajući da mu je bila čast raditi i živjeti u Sarajevu.

Milošević je na čelu Željezničara bio od kraja februara ove godine.