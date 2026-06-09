Saša Ilić novi trener Partizana: Spreman sam za izazov, rezultati u fokusu Fudbalski klub Partizan predstavio je Ilića kao novog šefa stručnog štaba

Saša Ilić izjavio je u utorak da je izuzetno ponosan što je postao novi trener Partizana, ističući da je spreman za izazove koji ga očekuju na klupi beogradskog kluba.

Fudbalski klub Partizan predstavio je Ilića kao novog šefa stručnog štaba, nakon što je Srđan Blagojević sporazumno raskinuo ugovor s klubom.

„Spreman sam za ono što me čeka u Partizanu, ovo je moj najveći izazov u dosadašnjoj karijeri“, rekao je Ilić na konferenciji za novinare.

On je naglasio da dobro poznaje situaciju u klubu i očekivanja navijača, te podsjetio da je i ranije bio dio uspješnih generacija Partizana.

Ilić je s klubom potpisao dvogodišnji ugovor, a kao ključne ciljeve naveo je stabilizaciju ekipe, jačanje igračkog kadra i borbu za bolje rezultate, posebno na evropskoj sceni.

Dodao je da Partizan mora igrati ofanzivan i prepoznatljiv fudbal, ali i da će rezultat ostati prioritet.

„U Partizanu se ne toleriše prosjek. Samo radom možemo doći do onoga što želimo“, poručio je Ilić.

Novi trener istakao je da je svjestan odgovornosti i da u klub dolazi kao profesionalac.

„Ovdje sam kao trener, ne kao legenda. Rezultati će odlučivati o svemu“, zaključio je Ilić.

Tokom dosadašnje trenerske karijere vodio je više klubova u regionu i inostranstvu, uključujući Čukarički, CSKA Sofiju, Atromitos, Pari Nižnji Novgorod i Sumgajit.