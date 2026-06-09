Turska dobila specijalnu pozivnicu (wild card) Međunarodne rukometne federacije za učešće na Svjetskom prvenstvu u rukometu za muškarce 2027.

Rukometna reprezentacija Turske prvi put na Svjetskom prvenstvu 2027. godine Turska dobila specijalnu pozivnicu (wild card) Međunarodne rukometne federacije za učešće na Svjetskom prvenstvu u rukometu za muškarce 2027.

Turska je, na osnovu specijalne pozivnice (wild card) Međunarodne rukometne federacije (IHF), stekla pravo direktnog učešća na Svjetskom prvenstvu u rukometu za muškarce 2027. godine.

Prema saopćenju Turske rukometne federacije, A muška rukometna reprezentacija Turske će prvi put u svojoj historiji nastupiti na ovom takmičenju koje će se održati od 13. do 31. januara 2027. godine u Njemačkoj, uz učešće 32 države.

Protivnici turske reprezentacije u grupnoj fazi bit će određeni žrijebom koji će se sutra održati u Minhenu u 18.00 sati.

U saopćenju se navodi da je reprezentacija izabrana između 12 zemalja, uključujući Mađarsku, Švicarsku, Austriju i Južnu Koreju, na osnovu ostvarenih rezultata u kvalifikacijama i sprovedenih diplomatskih aktivnosti.

Predsjednik Turske rukometne federacije Mesut Cebi rekao je da je ovaj uspjeh snažna poruka turskog rukometa svijetu.

“Doživljavamo ponos i sreću jer po prvi put u historiji turskog rukometa ostvarujemo ovaj uspjeh. Razvoj koji smo postigli od mlađih kategorija do A reprezentacije i uspješni rezultati na međunarodnim takmičenjima sada su jasno prepoznati i od strane svjetske rukometne javnosti. Direktno učešće na Svjetskom prvenstvu je najsnažniji dokaz toga“, rekao je Cebi.

Cebi je istakao da je učešće na Svjetskom prvenstvu početak novih ciljeva.

“Sada nam je cilj da prvi put u historiji izborimo plasman na Evropsko prvenstvo sa muškom A reprezentacijom. Vjerujemo da ćemo proći kvalifikacionu grupu u kojoj se nalaze Norveška, Austrija i Gruzija i ostvariti još jedan historijski uspjeh. Vjerujemo u budućnost turskog rukometa, vjerujemo u naše mlade. Nastavit ćemo neumorno raditi kako bismo pisali nove uspješne priče“, zaključio je.