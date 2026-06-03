Najstariji igrač na turniru bit će škotski golman Craig Gordon, star 43 godine i 162 dana

Ronaldo, Modrić i Džeko među sedam najstarijih igrača na Mundijalu 2026. Najstariji igrač na turniru bit će škotski golman Craig Gordon, star 43 godine i 162 dana

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. okupit će sedam igrača starijih od 40 godina, predvođenih Cristianom Ronaldom, koji bi mogao postati prvi fudbaler s nastupima na šest Svjetskih prvenstava, javlja Anadolu.

Među veteranima koji prkose godinama su i Luka Modrić, Edin Džeko, Manuel Neuer i Guillermo Ochoa, potvrđujući da iskustvo i dalje ima posebno mjesto na najvećoj nogometnoj sceni.

Portugalski as Cristiano Ronaldo će sa 41 godinom šesti put nastupiti na Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku od 11. juna do 19. jula.

Škotski golman Craig Gordon bit će najstariji igrač na prvenstvu sa 43 godine i 162 dana.

Luka Modrić, četrdesetogodišnji vezni igrač je jedan od ključnih igrača Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

Četrdesetogodišnji njemački golman Manuel Neuer također će igrati i na ovom Svjetskom prvenstvu.

Očekuje se da će 40-godišnji kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko nastaviti predvoditi napad svoje zemlje.

Četrdesetogodišnji golman Guillermo Ochoa iz Meksika će biti šesti put uvršten u reprezentaciju domaćina Svjetskog prvenstva.

Očekuje se da će 40-godišnji golman Zelenortskih Otoka Vozinha biti dio reprezentacije koja prvi put učestvuje na Svjetskom prvenstvu.