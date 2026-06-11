Igrači su zahvalni navijačima na podršci koju im pružaju tokom čitavih priprema za Mundijal

Reprezentativci BiH spremni za Kanadu: Došli smo da napravimo rezultat Igrači su zahvalni navijačima na podršci koju im pružaju tokom čitavih priprema za Mundijal

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine zahvalni su navijačima na podršci uz dozu optimizma uoči prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade u petak u Torontu, javlja Anadolu.



Reprezentativci BiH odradili su danas službeni trening uoči svoje prve utakmice na Mundijalu.

Uoči treninga na novinarska pitanja odgovarali su Ermedin Demirović, Benjamin Tahirović i Amar Memić.

Demirović se osvrnuo na uspjeh koji je ekipa napravila plasmanom na Mundijal.

"Ovo je nešto zaista posebno i jedva čekamo utakmice i početak Svjetskog prvenstva. Zahvalni smo navijačima na svoj podršci koju nam pružaju. Nema mnogo reprezentacija koje se mogu pohvaliti takvom podrškom. Nismo ovdje došli samo da vidimo kako izgledaju stadioni. Došli smo da napravimo rezultat i nadam se da ćemo uspjeti u tome", rekao je napadač "zmajeva".

Tahirović je istakao da je ekipa spremna i takođe se zahvalio navijačima koji podržavaju reprezentaciju od samog početka priprema.



Memić je istakao da je otvaranje Svjetskog prvenstva izuzetno važno, naglasivši da je ekipa dobro analizirala protivnika. Dodao je da za nastup na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri nije potrebna dodatna motivacija te izrazio uvjerenje da reprezentacija može pokazati kvalitet veći od trenutnog plasmana na FIFA rang-listi.

Utakmica Kanada - Bosna i Hercegovina na programu je sutra na Toronto stadionu u 15 sati po lokalnom vremenu (21:00 po centralnoevropskom).