Reprezentativci BiH Alajbegović i Mahmić poručili: Fokus na zajedništvo i pripreme za Mundijal Debitant Mahmić poručio da mu je reprezentacija BiH uvijek bila prvi izbor, a Alajbegoviću “krivo“ što se nije našao u Paninijevom albumu

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović i Ermin Mahmić obratili su se medijima tokom nastavka priprema za Svjetsko prvenstvo koje se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ističući zadovoljstvo atmosferom i radom u nacionalnom timu koji s klupe vodi selektor Sergej Barbarez.

Alajbegović je poručio da ekipa gradi snažnu hemiju i da je fokus u potpunosti na pripremama i narednim izazovima.

“Imamo odličnu hemiju u ekipi. Slijedi nam prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije. To je bitan susret, da dobijemo osjećaj i da se polako pripremamo za Svjetsko prvenstvo”, rekao je Alajbegović.

Dodao je da su u reprezentaciji svjesni kvaliteta protivnika na Mundijalu, ali da je prioritet vlastiti napredak.

“Maksimalno smo fokusirani na sebe i pokušavamo iz dana u dan biti bolji”, kazao je.

Na kraju se osvrnuo i na to što nije uvršten u Paninijev album za Svjetsko prvenstvo.

“Pa jeste mi malo krivo što nisam tu, ne znam šta je tu uopšte bilo, ali tako je kako je ispalo”, dodao je kroz šalu.

Ermin Mahmić, novi reprezentativac BiH i fudbaler češkog Slovana iz Libereca, istakao je da mu je dolazak među “Zmajeve” velika čast i nova motivacija.

“Ovo je nešto skroz novo za mene. Stajati na terenu s takvim igračima je velika čast. Pokušavam pokupiti iskustvo i da mi to postane normalno, da zajedno ostvarimo ciljeve”, rekao je Mahmić.

On je naglasio da nikada nije imao dilemu oko izbora reprezentacije te da je za njega nastup za BiH prirodan korak.

“Nikada nije bilo dileme. Znao sam uvijek za koju zemlju ću igrati. To je uvijek bila Bosna i nikada nisam promijenio mišljenje”, poručio je.

Mahmić je dodao da je proces promjene sportskog državljanstva trajao mjesecima, ali da je zadovoljan što je konačno dobio priliku da se priključi timu.

“Bila je to duga procedura, ali sada je sve završeno i mogu se fokusirati na fudbal i napredak”, kazao je.

Zmajevi su se okupili u Butmiru, gdje se spremaju za prijateljski duel protiv Sjeverne Makedonije, koji će igrati u petak na Koševu i koji će poslužiti kao važna provjera pred nastavak priprema za Svjetsko prvenstvo.

