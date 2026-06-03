Na aerodromu "zmajeve" je dočekao veliki broj vjernih navijača, koji su još jednom pokazali da će reprezentacija imati ogromnu podršku tokom boravka preko Atlantika

Reprezentacija BiH doputovala u SAD, navijači im priredili sjajan doček Na aerodromu "zmajeve" je dočekao veliki broj vjernih navijača, koji su još jednom pokazali da će reprezentacija imati ogromnu podršku tokom boravka preko Atlantika

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je doputovala u Sjedinjene Američke Države, gdje će ubilježiti svoj drugi historijski nastup na Svjetskom prvenstvu. Ekspedicija Bosne i Hercegovine, koja je u utorak rano ujutro krenula s Međunarodnog aerodroma Sarajevo preko Frankfurta, sletjela je u St. Louis, potvrđeno je iz Fudbalskog saveza BiH, javlja Anadolu.

Bh. fudbalere je u St. Louisu dočekalo lijepo i toplo vrijeme, ali i vremenska razlika od 7 sati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, što će zahtijevati brzu adaptaciju tima na nove uslove. Već na samom aerodromu "zmajeve" je dočekao veliki broj vjernih navijača, koji su još jednom pokazali da će reprezentacija imati ogromnu podršku tokom boravka preko Atlantika.

Izabranike selektora Sergeja Barbareza u St. Louisu u subotu očekuje posljednja provjera pred Mundijal, a protivnik će im biti selekcija Paname. Nakon ovog meča, bh. tim se seli u Toronto, koji će im biti zvanična baza i uvodna stanica za grupnu fazu Svjetskog prvenstva.

Bosna i Hercegovina je smještena u grupu B, gdje će se za plasman u nokaut fazu boriti protiv Kanade, Švicarske i Katara. "Zmajevi" turnir otvaraju spektakularnim duelom protiv suorganizatora Kanade u Torontu. Nakon toga se vraćaju na tlo SAD-a, gdje će odigrati preostala dva susreta u grupi: protiv Švicarske 18. juna u Inglewoodu (šire područje Los Angelesa) te protiv Katara 24. juna u Seattleu.

Selektor Sergej Barbarez na raspolaganju u Americi ima 27 fudbalera, golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas; odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Arjan Malić; vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević; Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.