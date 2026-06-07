Remi BiH i Paname u posljednjoj kontrolnoj utakmici pred Mundijal Gol za Zmajeve postigao Nikola Katić, stativa spasila Panamu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je neriješeno 1:1 protiv selekcije Paname u prijateljskoj utakmici u subotu u američkom St. Louisu, u posljednjoj provjeri pred nastup na Svjetskom prvenstvo.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza pred gotovo 20.000 navijača, koji su na stadionu Energizer Park donijeli domaću atmosferu, bili su bolji rival, ali su i reprezentativci Paname uz postignuti gol imali nekoliko izglednih prilika.

BiH je od početka nametnula ofanzivan ritam, a inicijativa je krunisana u 23. minuti kada je Amar Dedić probio po desnoj strani i centrirao za Nikolu Katića, koji je glavom pogodio za vodstvo od 1:0.

U završnici prvog poluvremena Panama je zaprijetila nakon greške u odbrani, ali je Nikola Vasilj spasio siguran gol. Ipak, u sudijskoj nadoknadi nakon kornera Ramos je iskoristio konfuziju u odbrani BiH i poravnao na 1:1.

Panama je početkom drugog dijela zatresla mrežu preko Fajarda, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. S druge strane, BiH je imala nekoliko prilika, a najbliži pogotku bio je Amer Memić koji je u 77. minuti pogodio stativu.

Barbarez je u drugom poluvremenu izvršio više izmjena, dajući priliku igračima koji bi mogli konkurisati za startnu postavu protiv Kanade na otvaranju Mundijala. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao.



Reprezentacija BiH nakon ove utakmice seli u Toronto, gdje će obaviti završne pripreme pred duel s Kanadom, koji je na programu 12. juna.