FIFA potvrđuje da će 891 fudbaler prvi put nastupiti na Svjetskom prvenstvu, uz razliku od više od 25 godina između najstarijeg i najmlađeg igrača, te debi četiri nove reprezentacije

Rekord na Mundijalu 2026: 1.248 igrača iz 48 reprezentacija u borbi za trofej FIFA potvrđuje da će 891 fudbaler prvi put nastupiti na Svjetskom prvenstvu, uz razliku od više od 25 godina između najstarijeg i najmlađeg igrača, te debi četiri nove reprezentacije

Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku nastupit će rekordnih 1.248 igrača iz 48 reprezentacija, od kojih će 891 po prvi put osjetiti atmosferu najveće fudbalske smotre, dok će prvenstvo obilježiti i debi nekoliko novih selekcija i razlika od više od 25 godina između najstarijeg i najmlađeg učesnika, javlja Anadolu.

"Prvenstvo označava globalnu prekretnicu, otvarajući svoja vrata većem broju zemalja, igrača i navijača nego ikad prije", navodi se u saopćenju FIFA-e.

Od 1.248 igrača koji će nastupiti na turniru, 357 ih je već ranije igralo na Svjetskom prvenstvu, dok će 891 fudbaler po prvi put nastupiti na Mundijalu.

Razlika u godinama između najstarijeg igrača na turniru, Škota Craiga Gordona, koji ima 43 godine i 162 dana, i najmlađeg, Meksikanca Gilberta More, koji ima 17 godina i 240 dana, iznosi više od 25 godina.

Dvadeset dva igrača mlađa od 20 godina i sedam igrača starijih od 40 godina igrat će na prvenstvu.

Osim toga, na teren se vraćaju i 22 nogometaša koji su prethodno bili u timovima koji su osvojili Svjetsko prvenstvo.

Zelenortska Ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan ove godine će prvi put učestvovati na Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

Portugalski selektor Carlos Queiroz, koji trenutno vodi Ganu, prethodno je vodio Portugal 2010. godine i Iran na tri uzastopna Svjetska prvenstva – 2014., 2018. i 2022. godine.

Ove godine će postati drugi selektor, nakon Bore Milutinovića, koji je bio selektor od 1986. do 2002. godine, koji će imati trenerske dužnosti na pet uzastopnih turnira.

Argentinski Lionel Messi, portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo i meksički golman Guillermo Ochoa pripremaju se za svoje šesto učešće na FIFA Svjetskom prvenstvu.

Turska će se ove godine vratiti na Svjetsko prvenstvo prvi put od 2002. godine, kada su završili treći. Prva utakmica turske reprezentacije bit će 14. juna protiv Australije.

Prema propisima Svjetskog prvenstva u fudbalu, timovima je dozvoljeno da zamijene igrača zbog ozbiljne povrede ili bolesti do 24 sata prije početka njihove prve utakmice.