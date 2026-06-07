230 takmičara se penje uz strmu skakaonicu na Igmanu, dok se na stazi dugoj 400 metara s 170 metara visinske razlike vodi borba za svaku sekundu i mijenja poredak iz minuta u minut

Red Bull 400 u BiH: Najtežih 400 metara na svijetu pretvara igmansku skakaonicu u "borilište" izdržljivosti 230 takmičara se penje uz strmu skakaonicu na Igmanu, dok se na stazi dugoj 400 metara s 170 metara visinske razlike vodi borba za svaku sekundu i mijenja poredak iz minuta u minut

Na skakaonici na Igmanu u Sarajevu u nedjelju se održava jedno od najzahtjevnijih svjetskih sprint takmičenja – Red Bull 400, trka koja se već tradicionalno opisuje kao "najtežih 400 metara koje ćete ikad pretrčati", javlja Anadolu.

Staza duga svega 400 metara pretvara se u ekstremni uspon sa 170 metara visinske razlike i nagibom od 37 stepeni, što učesnike tjera na gotovo vertikalni sprint uz granice izdržljivosti. Na startu je 230 takmičara iz više zemalja, a trka nadomak glavnog grada Bosne i Hercegovine je, prema organizatorima, rasprodana rekordnom brzinom.

Takmičari se bore sa strmom skijaškom skakaonicom, gdje svaki korak odlučuje o plasmanu, dok publika prati dramatičan uspon koji iz minute u minutu mijenja poredak.

Utrka Red Bull 400 na Igmanu već je izgradila reputaciju jednog od najbrutalnijih testova izdržljivosti u atletskom kalendaru, a ovogodišnje izdanje dodatno podiže ulog – uz već poznate rekorde i visoka očekivanja.

Rekord staze u ženskoj konkurenciji drži bosanskohercegovačka atletičarka Emina Alagić, koja je prošle godine ostvarila vrijeme 05:16. U muškoj konkurenciji najbrži je Slovak Jakub Šiarnik, koji je 2025. godine stazu istrčao za 03:48 i postavio rekord koji se i ove godine smatra metom za napad.