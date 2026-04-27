Real Madrid: Mbappe zadobio povredu mišića lijeve noge

Francuski fudbalski reprezentativac i napadač španskog Real Madrida Kylian Mbappé zadobio povredu mišića lijeve noge, javlja Anadolu.



Nakon medicinskih pretraga koje su obavili ljekari Real Madrida, Mbappeu je dijagnosticirana povreda semitendinoznog mišića na lijevoj nozi, navedeno je na zvaničnim profilima kluba na društvenim mrežamana.

Iz kluba su naveli da će dalji tok oporavka zavisiti od razvoja situacije, bez preciziranja dužine odsustva s terena.