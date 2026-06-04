Rastanak na Koševu: Mario Cvitanović završio angažman u FK Sarajevo

Kemal Zorlak
04. juni 2026.•Ažuriranje: 04. juni 2026.
Mario Cvitanović završio je svoj angažman na funkciji šefa stručnog štaba Fudbalskog kluba Sarajevo, zvanično je saopšteno iz bosanskohercegovačkog premijerligaša.
Informaciju o prekidu saradnje klub je prenio putem svog zvaničnog Facebook naloga, potvrdivši da hrvatski stručnjak napušta kormilo tima s Koševa.
Cvitanović je ekipu Sarajeva predvodio u ukupno 31 zvaničnoj utakmici. Tokom svog mandata na klupi "bordo" tima ostvario je učinak od 18 pobjeda, 7 neriješenih rezultata i 6 poraza.
Rukovodstvo kluba se u službenom saopštenju javno zahvalilo Cvitanoviću na njegovom profesionalnom radu, trudu i doprinosu koji je dao tokom vođenja prvog tima Sarajeva.
Iz FK Sarajevo su također napomenuli da će o svim narednim aktivnostima, imenovanju novog šefa stručnog štaba i rješenjima u sportskom segmentu, blagovremeno i detaljno informisati javnost.