Hrvatski stručnjak Cvitanović je ekipu Sarajeva predvodio u ukupno 31 zvaničnoj utakmici. Tokom svog mandata na klupi "bordo" tima ostvario je učinak od 18 pobjeda, 7 neriješenih rezultata i 6 poraza

Rastanak na Koševu: Mario Cvitanović završio angažman u FK Sarajevo Hrvatski stručnjak Cvitanović je ekipu Sarajeva predvodio u ukupno 31 zvaničnoj utakmici. Tokom svog mandata na klupi "bordo" tima ostvario je učinak od 18 pobjeda, 7 neriješenih rezultata i 6 poraza

Mario Cvitanović završio je svoj angažman na funkciji šefa stručnog štaba Fudbalskog kluba Sarajevo, zvanično je saopšteno iz bosanskohercegovačkog premijerligaša.

Informaciju o prekidu saradnje klub je prenio putem svog zvaničnog Facebook naloga, potvrdivši da hrvatski stručnjak napušta kormilo tima s Koševa.

Cvitanović je ekipu Sarajeva predvodio u ukupno 31 zvaničnoj utakmici. Tokom svog mandata na klupi "bordo" tima ostvario je učinak od 18 pobjeda, 7 neriješenih rezultata i 6 poraza.

Rukovodstvo kluba se u službenom saopštenju javno zahvalilo Cvitanoviću na njegovom profesionalnom radu, trudu i doprinosu koji je dao tokom vođenja prvog tima Sarajeva.

Iz FK Sarajevo su također napomenuli da će o svim narednim aktivnostima, imenovanju novog šefa stručnog štaba i rješenjima u sportskom segmentu, blagovremeno i detaljno informisati javnost.

