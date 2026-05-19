Rade Krunić: Obećavali su mi poziv Srbije, nisam ga dobio! Ne vidim da je odluka da igram za BiH bila pogrešna Za Džeku bih išao svugdje. Sergej Barbarez je napravio fantastičan rezultat. Moram da spomenem i direktora Emira Spahića, koji mislim da je tu i najbitnija figura, rekao je bivši reprezentativac BiH Rade Krunić

Nekadašnji fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine i aktuelni veznjak beogradske Crvene zvezde Rade Krunić, govorio je o svom izboru reprezentacije za koju će nastupati. Krunić je otkrio kako mu je obećavano da će dobiti poziv u reprezentaciju Srbije, zbog čega je prethodno odbio nekoliko okupljanja mlade selekcije BiH. Tog poziva nije bilo i odlučio je obući dres BiH, a danas kaže kako ne vidi da je to bila pogrešna odluka, prenosi Anadolu.

Gostujući u emisiji „Indirektno sa Popom i Milanom“, osvajač duple krune u Srbiji otkrio je da je na početku karijere bio blizu dresa reprezentacije Srbije, ali da obećanja tamošnjeg saveza nisu ispunjena.

„Pravila se neka 'B' ekipa. Bilo je priče da ću biti pozvan na 'B' spisak reprezentacije Srbije. Završio sam papire, trebala su da budu dva okupljanja, ali ja nisam dobio nijedan poziv. Iako su mi obećali, niko me nije zvao, a ja sam već otkazao dva ili tri poziva iz mlade reprezentacije BiH. Na kraju, više nisam imao vremena i odlučio sam da igram za Bosnu i Hercegovinu. Ne vidim da je to pogrešna odluka. Ja sam iz Bosne i Hercegovine i to je normalno“, pojasnio je Krunić.

Dodao je kako su ga Fudbalskog saveza Srbije ponovo zvali tek nakon što je već debitovao za „A“ tim Bosne i Hercegovine.

"Pošto sam nastupio za BiH, nisam više imao pravo igrati za Srbiju", kazao je on.

Na konstataciju voditelja da će na Svjetskom prvenstvu navijati za BiH, Krunić je odgovorio: "Naravno, i ja ću svim srcem".

Govoreći o kapitenu reprezentacije BiH Edinu Džeki, Krunić nije krio poštovanje. Na pitanje voditelja da li bi došao da ga je pozvao Džeko, Krunić je odgovorio:

"Za Džeku bih išao svugdje. Šalim se... Nevjerovatan momak. Tako prizeman, a takva fudbalska veličina da je to nevjerovatno."

Osvrnuo se i na reakcije nakon što je opjevao himnu Srbije, ističući da smatra kako se oko toga podigla prevelika medijska pažnja.

"Iskreno, mislim da se sada previše digla prašina oko mene i pjevanja himne. Vjerovatno sada nisam ni dobrodošao. Ali iskreno, to je odluka selektora (Sergeja Barbareza). On je donio takvu odluku i ja to poštujem", rekao je Krunić.

Posebno je pohvalio selektora Sergeja Barbareza i sportskog direktora Emira Spahića, za koje smatra da imaju veliku zaslugu za napredak reprezentacije BiH.

"Sergej Barbarez je napravio fantastičan rezultat. Moram da spomenem i direktora Emira Spahića, koji mislim da je tu i najbitnija figura. Igrali smo zajedno u A reprezentaciji, sjajan igrač, sjajna osoba i ozbiljna ličnost i autoritet. Mislim da je on dosta doprinio da se Bosna fudbalski digne ovako. Imaju odlične mlade igrače, mislim da mogu daleko da doguraju. Mislim da su dobili najlakšu grupu i da mogu da prođu – naglasio je Krunić.