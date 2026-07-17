FIFA uvodi novu tradiciju, a pobjednički tim će uz pehar i medalje dobiti i prstenove inspirisane američkim sportskim običajima

Prvaci Svjetskog prvenstva u fudbalu prvi put će dobiti šampionske prstenove FIFA uvodi novu tradiciju, a pobjednički tim će uz pehar i medalje dobiti i prstenove inspirisane američkim sportskim običajima

Igrači reprezentacije koja osvoji Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine prvi put u historiji ovog takmičenja dobit će šampionske prstenove, saopćila je Međunarodna nogometna federacija (FIFA).

FIFA je objavila da će nakon finalne utakmice između aktuelnog prvaka Argentine i Španije, koja će biti odigrana u nedjelju, 19. jula, na stadionu New York New Jersey po prvi put u 96-godišnjoj historiji Svjetskog prvenstva pobjedničkom timu biti dodijeljeni šampionski prstenovi.

Tokom ceremonije dodjele trofeja, uz pehar i medalje, selektor i kapiten šampionske reprezentacije primit će privremene replike prstenova. Nakon toga će biti izrađeno još 30 personaliziranih prstenova koji će naknadno biti uručeni igračima pobjedničke ekipe.

FIFA je navela da će na jednoj strani prstena biti prikazan trofej Svjetskog prvenstva, dok će druga strana sadržavati poseban dizajn posvećen šampionskoj reprezentaciji.

Svjetska nogometna federacija istakla je da ovom novinom želi jednu od najprepoznatljivijih tradicija američkog sporta prenijeti u globalni fudbal.

Osim prstenova za pobjednički tim, FIFA će u prodaju pustiti i 1.996 prstenova namijenjenih navijačima.

Uporedo s tim, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je da će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prisustvovati finalu Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Očekuje se da će Trump učestvovati u završnoj ceremoniji i uručiti pobjednički trofej šampionu svijeta.