Golovi Juliana Quinonesa i Raula Jimeneza doveli Meksiko na vrh ljestvice u grupi

Prva utakmica Svjetskog prvenstva u fudbalu: Meksiko lako pobijedio Južnoafričku Republiku Golovi Juliana Quinonesa i Raula Jimeneza doveli Meksiko na vrh ljestvice u grupi

ISTANBUL (AA) - Meksiko je u četvrtak lako pobijedio Južnoafričku Republiku rezultatom 2:0 u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva 2026, javlja Anadolu.

Julian Quinones postigao je prvi gol na turniru, za rano vodstvo Meksika u 10. minuti. Meksiko je dominirao ostatkom poluvremena s deset udaraca, dva u okvir gola, dok se Južnoafrička Republika mučila da stvori prilike.

Južnoafrikanac Teboho Mokoena dobio je prvi žuti karton na turniru, a ubrzo nakon toga i Meksikanac Brian Gutierrez.

Ubrzo nakon početka drugog poluvremena, Južnoafrikanac Yaya Sithole spriječio je Gutierrezu i izglednoj prilici za postizanje gola i isključen je s prvim crvenim kartonom na turniru, ostavljajući Bafana Bafanu sa samo deset igrača na terenu.

Sitholeov crveni karton bio je prvi na otvaranju Svjetskog prvenstva otkako je Bolivijac Marco Etchverry dobio crveni karton protiv Njemačke 1994. godine.

U 66. minuti, Gilberto Mora, sa 17 godina i 239 dana, postao je najmlađi igrač koji je predstavljao Meksiko na Svjetskom prvenstvu.

Meksiko je udvostručio svoje vodstvo golom glavom veterana napadača Raula Jimeneza u 67. minuti. U 83. minuti još jedan crveni karton za Južnoafričku Republiku. Zwane je zbog namjernog udaranja bez lopte protivničkog igrača opravdano isključen.



Da utakmica završi s više crvenih kartona nego golova pobrinuo se sudija Wilton Sampalo iz Brazila koji je dao treći karton igraču Meksika Cesaru Montesu u 92. minuti.

Početni sastavi:

Južnoafrička Republika: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Ime Okon, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Teboho Mokoena, Yaya Sithole, Jayden Adams, Iqraam Rayners, Lyle Foster.

Meksiko: Raul Rangel, Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Erik Lira, Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Alvaro Figaldo, Julian Quinones, Raul Jimenez.