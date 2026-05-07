Cvetković, rođen 24. maja 1941. godine u Loznici, ostavio je dubok trag u jugoslovenskoj košarci

Preminuo Vladimir Cvetković, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije Cvetković, rođen 24. maja 1941. godine u Loznici, ostavio je dubok trag u jugoslovenskoj košarci

Bivši košarkaš Vladimir Cvetković, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i dugogodišnji funkcioner kluba Crvena zvezda, preminuo je u 85. godini, saopštio je u srijedu Košarkaški savez Srbije.

Cvetković, rođen 24. maja 1941. godine u Loznici, ostavio je dubok trag u jugoslovenskoj košarci. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 149 utakmica i postigao 1.276 poena, osvojivši četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima – na Svjetskom prvenstvu 1963. i 1967. godine, Olimpijskim igrama 1968. i Evropskom prvenstvu 1969. godine, prenio je Tanjug.

Posebno se pamti njegov učinak na Olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine, kada je ubacio dva slobodna bacanja za pobjedu protiv Sovjetskog Saveza 63:62, čime je Jugoslavija osvojila svoju prvu košarkašku olimpijsku medalju.

Na klupskom nivou bio je jedan od simbola KK Crvena zvezda, za koji je odigrao 13 sezona i osvojio dvije šampionske titule i jedan Kup Jugoslavije.

Kasnije je kao generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda obavljao funkciju od 1983. do 2001. godine, tokom koje je klub osvojio 18 trofeja, uključujući evropsku i svjetsku titulu 1991. godine. Bio je i ministar za sport u periodu od 1992. do 1998. godine.

Košarkaški savez Srbije naveo je da će vrijeme i mjesto sahrane biti naknadno objavljeni.