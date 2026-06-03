Legendarni sportski komentator i novinar Edin Avdić, poznat po košarkaškim prenosima i radu na televizijama širom Balkana, preminuo je u 47. godini, ostavivši iza sebe bogatu novinarsku karijeru i prepoznatljiv glas sportskog izvještavanja

Preminuo Edin Avdić, poznati sportski novinar i komentator Legendarni sportski komentator i novinar Edin Avdić, poznat po košarkaškim prenosima i radu na televizijama širom Balkana, preminuo je u 47. godini, ostavivši iza sebe bogatu novinarsku karijeru i prepoznatljiv glas sportskog izvještavanja

Poznati komentator i sportski novinar Edin Avdić preminuo je u 47. godini života, prenijeli su regionalni mediji u srijedu.

Avdić je rođen 19. juna 1979. u Sarajevu. Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostorima Balkana.

Posebno je bio poznat po prenosima košarkaških utakmica te detaljnom poznavanju NBA lige i evropske košarke. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a prije novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u mlađim kategorijama KK Bosne.

U karijeri je radio na Federalnoj televiziji, potom na OBN-u, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena sport.

U posljednje vrijeme vodio je popularni podcast "Udvajanje", kao i svoju autorsku emisiju "X&O's chat".

Posljednju emisiju radio je nedavno s proslavljenim bh. košarkašem Jusufom Nurkićem.