Albanski fudbalski savez (AFHF) predstavio je novog selektora crveno-crne reprezentacije, koji će prema sporazumu biti na čelu do 2028. godine

Predstavljen novi selektor fudbalske reprezentacije Albanije Rolando Maran Albanski fudbalski savez (AFHF) predstavio je novog selektora crveno-crne reprezentacije, koji će prema sporazumu biti na čelu do 2028. godine

Italijan Rolando Maran bit će novi selektor fudbalske reprezentacije Albanije, zamijenivši selektora Sylvia Mendesa Camposa Juniora, javlja Anadolu.

Albanski fudbalski savez (AFHF) predstavio je u utorak novog selektora reprezentacije, koji će prema sporazumu biti na čelu do 2028. godine.

Na konferenciji za novinare, predsjednik AFHF-a Armand Duka rekao je da je Maran trener s mnogo iskustva.

"Reprezentacija je već postavila nivo na kojem zaista želimo biti. Potpuno sam uvjeren da smo napravili pravi izbor. Odabrali smo pravi profil za reprezentaciju u pravom trenutku", rekao je Duka.

Naglasio je da se u fudbalu može smatrati normalnim da se jedan ciklus završava i da počinje novi, s punim razumijevanjem.

Selektor Maran je rekao da je pomno pratio fudbalsku reprezentaciju Albanije.

"Za mene je to moralna obaveza koju preuzimam. Da prenesem na teren ono što vi, svi navijači i cijela nacija predstavljate", naglasio je Maran.

Maran je prethodno bio trener nekoliko timova u Italiji, kao što su Genoa, Cagliari, Chievo, Catania, Bari i Varese.

Brazilac Sylvio Mendes Campos Junior, poznat kao Sylvinho, bio je selektor fudbalske reprezentacije Albanije od januara 2023. godine.