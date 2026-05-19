Predstavljen novi selektor fudbalske reprezentacije Albanije Rolando Maran

Fatjon Cuka
19 Maj 2026•Ažuriranje: 19 Maj 2026
Italijan Rolando Maran bit će novi selektor fudbalske reprezentacije Albanije, zamijenivši selektora Sylvia Mendesa Camposa Juniora, javlja Anadolu.
Albanski fudbalski savez (AFHF) predstavio je u utorak novog selektora reprezentacije, koji će prema sporazumu biti na čelu do 2028. godine.
Na konferenciji za novinare, predsjednik AFHF-a Armand Duka rekao je da je Maran trener s mnogo iskustva.
"Reprezentacija je već postavila nivo na kojem zaista želimo biti. Potpuno sam uvjeren da smo napravili pravi izbor. Odabrali smo pravi profil za reprezentaciju u pravom trenutku", rekao je Duka.
Naglasio je da se u fudbalu može smatrati normalnim da se jedan ciklus završava i da počinje novi, s punim razumijevanjem.
Selektor Maran je rekao da je pomno pratio fudbalsku reprezentaciju Albanije.
"Za mene je to moralna obaveza koju preuzimam. Da prenesem na teren ono što vi, svi navijači i cijela nacija predstavljate", naglasio je Maran.
Maran je prethodno bio trener nekoliko timova u Italiji, kao što su Genoa, Cagliari, Chievo, Catania, Bari i Varese.
Brazilac Sylvio Mendes Campos Junior, poznat kao Sylvinho, bio je selektor fudbalske reprezentacije Albanije od januara 2023. godine.