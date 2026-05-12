Predsjednik turskog saveza: Uskoro otvaranje FIFA-inog ureda u Istanbulu

Predsjednik Turskog fudbalskog saveza (TFF) Ibrahim Haciosmanoglu u utorak je najavio da će FIFA-in ured u Istanbulu biti otvoren "što je prije moguće", javlja Anadolu.

TFF je u posljednje vrijeme imao najjači period saradnje s međunarodnim fudbalskim upravnim tijelom FIFA i evropskim fudbalskim upravnim tijelom UEFA, rekao je Haciosmanoglu za Anadolu.

UEFA je otvorila svoj ured u Istanbulu uoči velikih turnira u aprilu 2025. godine.

Ured u Istanbulu će igrati centralnu ulogu u koordinaciji finala UEFA Evropske lige 2026. godine, finala UEFA Konferencijske lige 2027. godine i Evropskog prvenstva UEFA (EURO 2032), koje će zajednički organizovati Turska i Italija.

Ističući da će FIFA nakon UEFA-e otvoriti ured i u Istanbulu, Haciosmanoglu je rekao: "Turski fudbalski savez proživljava najjači period u svojoj historiji s FIFA-om i UEFA-om. Imamo posebno prijateljstvo s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom i predsjednikom UEFA-e Aleksanderom Čeferinom.

"Infantino je otišao kod američkog predsjednika Donalda Trumpa s jednim od domaćina Svjetskog prvenstva 2026. godine. Zatim je Infantino došao u Tursku i predstavio Svjetsko prvenstvo našem predsjedniku, Recepu Tayyipu Erdoganu."

Poručio je da je "odluka donesena."



"Lokacija je također određena. Naš predsjednik je dao upute ministru za procedure dodjele. Otvorit ćemo ured FIFA-e u Istanbulu što je prije moguće", napomenuo je.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine zajednički će organizovati Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a počet će 11. juna.

Turska će se u grupi "D" suočiti s domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama, zaatim Paragvajem i Australijom.

Izražavajući svoje uvjerenje u osvajanje Svjetskog prvenstva, Haciosmanoglu je rekao: "Moja želja je da se u finalu suočimo sa Španijom, ali postoji mogućnost da se sastanemo u polufinalu. Volio bih da se s njima sastanem u finalu i osvetim se za utakmicu grupne faze."



Turska i Italija će biti zajednički domaćini Evropskog prvenstva u fudbalu 2032. (EURO 32).

Šef UEFA-e Čeferin zaprijetio je da će ukloniti Italiju kao jednog od suorganizatora Eura 2032 zbog fudbalske infrastrukture.

U vezi s mogućnošću da Turska sama bude domaćin Eura zbog nekih poteškoća koje je Italija imala, Ibrahim Haciosmanoglu je rekao: "Ne želim biti nepravedan prema Italiji govoreći ovo. Tamo imamo prijatelje. Također imamo dobre odnose s njihovim savezom. Čeferin je uputio oštre kritike na njihov račun. Moraju biti spremni. Imaju problema. Ako sada o tome pričamo, bilo bi nepoštovanje. Sačekajmo i vidjet ćemo."