Da su se prodavale po nižoj cijeni, završile bi na sekundarnom tržištu po mnogo, mnogo, mnogo višim cijenama, kaže Gianni Infantino

Predsjednik FIFA-e opravdava cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo Da su se prodavale po nižoj cijeni, završile bi na sekundarnom tržištu po mnogo, mnogo, mnogo višim cijenama, kaže Gianni Infantino

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino izjavio je u srijedu da je potražnja za ulaznicama za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 dostigla neviđene nivoe, braneći cijene ulaznica od kritika da su za neke navijače previsoke.

“Do danas smo prodali više od šest miliona ulaznica“, rekao je Infantino na konferenciji za novinare u Mexico Cityju.

“Potražnja je bila neviđena. Broj zahtjeva za ulaznice koje smo primili bio je apsolutno nevjerovatan“, dodao je.

Svjetsko prvenstvo 2026. Počinje danas u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a veliki rast cijena ulaznica u odnosu na 2022. godinu izazvao je kritike, opteretivši budžete navijača i prijeteći da mnoge ostavi po strani.

Infantino je rekao da je organizacija nedavno pustila u prodaju dodatnih 130.000 ulaznica s početnom cijenom od 60 dolara, za koju tvrdi da je povoljnija u poređenju s velikim sportskim događajima u Sjevernoj Americi.

“Početna cijena je 60 dolara. Tržište je takvo kakvo jeste“, rekao je Infantino.

Odgovarajući na kritike zbog cijena ulaznica, Infantino je ustvrdio da bi prodaja ulaznica po nižim cijenama podstakla preprodaju i dodatno povećala cijene na sekundarnom tržištu.

“Da su se prodavale po nižoj cijeni, završile bi, što je u ovoj zemlji potpuno legalno, na sekundarnom tržištu po mnogo, mnogo, mnogo višim cijenama“, rekao je.

“Kome bi tada otišao novac? Onima koji organizuju aktivnosti na sekundarnom tržištu ili crnom tržištu, a ne nogometu“, dodao je.

Infantino je rekao da je FIFA-in model određivanja cijena osmišljen tako da osigura da se prihod ostvaren od Svjetskog prvenstva ponovo ulaže u razvoj nogometa širom svijeta.

“Svaki dolar koji dođe vraća se u razvoj nogometa. Imamo jedno takmičenje svake četiri godine koje generira prihode“, rekao je.

Predsjednik FIFA-e također je opisao prisustvo Svjetskom prvenstvu kao jedinstvenu priliku za navijače, ističući da cijene odražavaju i lokalne tržišne uslove i veličinu samog događaja.

“To je iskustvo koje se doživi jednom u životu. Kada ste u nekoj zemlji, kada ste u određenom dijelu svijeta, naravno da morate uzeti u obzir lokalne navike i običaje“, zaključio je.