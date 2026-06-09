Rezervacije u zemljama domaćinima Kanadi i Meksiku nadmašuju većinu američkih gradova uprkos tome što SAD ima najviše utakmica

Popunjenost hotela u SAD-u zaostaje za Kanadom i Meksikom pred Svjetsko prvenstvo Rezervacije u zemljama domaćinima Kanadi i Meksiku nadmašuju većinu američkih gradova uprkos tome što SAD ima najviše utakmica

Kako se FIFA Svjetsko prvenstvo približava svom početku ove sedmice, hoteli u Sjedinjenim Američkim Državama bilježe slabije rezultate u poređenju s Kanadom i Meksikom, iako je SAD domaćin većine utakmica, objavio je “Wall Street Journal“.

Rezervacije hotela u Kanadi i Meksiku nadmašuju gotovo sve američke gradove domaćine uoči početka najvećeg FIFA turnira, koji počinje u četvrtak u 16 gradova širom Sjeverne Amerike.

Prema podacima kompanije CoStar, Vancouver i Guadalajara predvode po popunjenosti hotela sa 48 posto. Toronto, Mexico City i Monterrey također bilježe više od 40 posto popunjenosti, dok je San Francisco jedini američki grad domaćin koji je dostigao taj nivo sa 44 posto.

Iako neki hotelski operateri u SAD-u prijavljuju solidne cijene soba, kanadske i meksičke destinacije imaju prednosti, uključujući veću lokalnu popularnost nogometa i generalno niže troškove putovanja.

U međuvremenu, praćenje utakmica u SAD-u postaje sve skuplje. Cijene ulaznica za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo dostigle su rekordne nivoe, a neke preprodajne ulaznice za finale već se prodaju za više od 20.000 dolara po komadu, prema podacima TicketData. Troškovi putovanja također su značajno porasli.

Dodatno, zabrinutost zbog viznih procedura i percepcije nepoželjnog političkog okruženja u SAD-u obeshrabrila je dio navijača da doputuju na turnir.