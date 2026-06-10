Iran je u nedjelju rano ujutro stigao na međunarodni aerodrom u Tijuani nakon što je premješten iz svoje prvobitne baze u SAD-u

Pojačane mjere sigurnosti dok Iran nastavlja pripreme za Svjetsko prvenstvo u Meksiku Iran je u nedjelju rano ujutro stigao na međunarodni aerodrom u Tijuani nakon što je premješten iz svoje prvobitne baze u SAD-u

Sigurnosne mjere su pojačane u Tijuani u Meksiku dok je fudbalska reprezentacija Irana nastavila pripreme za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Iran je u nedjelju rano ujutro stigao na međunarodni aerodrom u Tijuani nakon što je premješten iz svoje prvobitne baze u SAD-u zbog logističkih problema, neizvjesnosti oko viza i rastućih diplomatskih tenzija.

Delegacija od 70 članova stigla je u 5 sati ujutro u sjeverozapadnu pograničnu saveznu državu Baja California. Odatle će ekipa putovati avionom u Los Angeles i Seattle za svoje utakmice u grupi G, te će se morati vratiti na teritoriju Meksika odmah po završetku svake od utakmica.

Prvobitno je iranska reprezentacija trebala biti smještena u Tucsonu u Arizoni, oko 643 kilometra od Tijuane. Lokacija je morala biti premještena južno od granice zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je dodatno povećao pritisak na nacionalni tim uoči Svjetskog prvenstva.

Od subote, ambasador Irana u Meksiku Abolfazl Pasandideh saopćio je da SAD nisu izdale vize za 15 članova tehničkog i administrativnog osoblja tima.

Prema Pasandidehu, tim će moći ujutro odlaziti na svoje tri zakazane utakmice u SAD-u i vraćati se noću. Iako transportne rute i dogovori o prelasku granice između dvije zemlje još nisu finalizirani, rekao je da će putovanja biti privatnim avionom ili kopnenim putem, u zavisnosti od zahtjeva FIFA-e.

Iran će svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. otvoriti 15. juna protiv Novog Zelanda. Zatim će se 21. juna suočiti s Belgijom, a 26. juna s Egiptom u borbi za plasman u narednu fazu.

Ako tim prođe dalje, ostaje baziran u Meksiku.