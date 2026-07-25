Slovenac će se izjednačio s velikanima Anquetilom, Hinaultom, Merckxom i Indurainom po broju osvojenih naslova najprestižnije utrke

Pogačar osigurao petu titulu na Tour de Franceu i ušao među biciklističke legende Slovenac će se izjednačio s velikanima Anquetilom, Hinaultom, Merckxom i Indurainom po broju osvojenih naslova najprestižnije utrke

Slovenski biciklista Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) praktično je osigurao peti naslov ukupnog pobjednika Tour de Francea, čime će se pridružiti najvećim legendama svjetskog biciklizma.

U "kraljevskoj" 20. etapi ovogodišnjeg izdanja Toura, voženoj od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza u dužini od 171 kilometra, pobjedu je odnio Ekvadorac Richard Carapaz iz ekipe EF Education-EasyPost.

Carapaz, specijalista za bijegove, ostvario je drugu etapnu pobjedu u samo tri dana. Na cilj je stigao 26 sekundi ispred Belgijanca Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-Hansgrohe), dok je treće mjesto zauzeo Amerikanac Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) sa zaostatkom od 31 sekunde.

Pogačar je u završnici etape odlučio ostati uz svog timskog kolegu, Meksikanca Isaaca Del Tora, kako bi mu pomogao u borbi za treće mjesto u ukupnom poretku. Slovenac nije reagovao na napad Evenepoela u posljednja tri kilometra pa su on i Del Toro kroz cilj prošli zajedno, kao četvrti i peti, sa 1:05 minuta zaostatka za pobjednikom etape.

Uoči posljednje, ravničarske etape kroz Pariz, koja je skraćena sa 132,5 na 89 kilometara, Pogačar ima veliku prednost od 6:26 minuta ispred drugoplasiranog Evenepoela i 9:42 minuta ispred Del Tora na trećoj poziciji.

Ovim trijumfom Pogačar će se izjednačiti s rekordom od pet osvojenih titula na Tour de Franceu koji drže Francuzi Jacques Anquetil i Bernard Hinault, Belgijanac Eddy Merckx te Španac Miguel Indurain.

Carapaz i Kuss bili su dio grupe od 15 vozača koja se izdvojila u ranoj fazi etape. Ekvadorac je osvojio maksimalan broj bodova na usponima Croix de Fer, Telegraphe i Galibier, čime je osigurao bodovnu majicu za najboljeg penjača.

Na posljednjem usponu dana, prema Sarenneu, Kuss je uspio sam doći na čelo utrke i steći prednost od oko 20 sekundi. Međutim, u završnici se njegov nastup pretvorio u razočaranje nakon dva pada, što je omogućilo Carapazu da ga dostigne i pretekne šest kilometara prije cilja.