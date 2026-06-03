Originalni trofej Julesa Rimeta trajno je dodijeljen Brazilu nakon treće titule 1970. godine, dok se trenutni trofej Svjetskog prvenstva u fudbalu koristi od 1974. godine

Pobjednici Svjetskog prvenstva ne dobijaju originalni trofej, već repliku Originalni trofej Julesa Rimeta trajno je dodijeljen Brazilu nakon treće titule 1970. godine, dok se trenutni trofej Svjetskog prvenstva u fudbalu koristi od 1974. godine

Timovi koji osvoje Svjetsko prvenstvo u fudbalu ne zadržavaju originalni trofej, već dobijaju repliku od pozlaćene mesingane legure s imenom pobjedničke države, prema zapisima Svjetskog prvenstva u fudbalu, javlja Anadolu.

Originalni trofej Svjetskog prvenstva, poznat kao Trofej Julesa Rimeta, dizajnirao je francuski kipar Abel Lafleur, a na njemu je bila Nike, starogrčka boginja pobjede.

Trofej je bio visok 35 centimetara i težak 3,8 kilograma. Bio je napravljen od pozlaćenog srebra.

Prema tadašnjim pravilima turnira, Brazil je stekao trajno vlasništvo nad trofejem Julesa Rimeta nakon što je osvojio treću titulu svjetskog prvaka 1970. godine.

Trofej je kasnije smješten u muzej u Brazilu.

Zemlje koje su osvojile titule Svjetskog prvenstva tokom ere trofeja Julesa Rimeta bile su Urugvaj 1930. i 1950. godine, Italija 1934. i 1938. godine, Njemačka 1954. godine, Brazil 1958., 1962. i 1970. godine, te Engleska 1966. godine.

Novi trofej uveden je nakon prvenstva 1970. godine, a dizajnirao ga je 1971. godine italijanski vajar Silvio Gazzaniga.

Trenutni trofej Svjetskog prvenstva u fudbalu dodjeljuje se od turnira 1974. godine, a proizvodi ga italijanska kompanija GDE Bertoni.

Napravljen od 18-karatnog zlata, trofej prikazuje dvije pobjedničke ljudske figure koje drže globus.

Visok je 36,8 centimetara i težak 6,2 kilograma.

Od uvođenja trenutnog trofeja, pobjednici Svjetskog prvenstva bili su Njemačka 1974., 1990. i 2014. godine, Argentina 1978., 1986. i 2022. godine, Italija 1982. i 2006. godine, Brazil 1994. i 2002. godine, Francuska 1998. i 2018. godine i Španija 2010. godine.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine zajednički će organizovati SAD, Kanada i Meksiko.