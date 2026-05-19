Počele pripreme fudbalske reprezentacije Irana u Antaliji Reprezentacija Irana, koja će igrati na Svjetskom prvenstvu 2026, odradila prvi trening, a u četvrtak idu u Ankaru po vize za SAD i Kanadu

Počeo je pripremni kamp fudbalske reprezentacije Irana u Antaliji za učešće na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. godine koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Iranska reprezentacija, koja je jučer doputovala u Antaliju, odradila je prvi trening u sportskom kompleksu Mardan pod nadzorom selektora Amira Ghalenoeija.

Na treningu, čijih je prvih 20 minuta bilo otvoreno za medije, fudbaleri su nakon vježbi zagrijavanja radili vježbu oduzimanja lopte "5 na 2".

U kampu je u početnoj fazi prisutno 17 igrača, a očekuje se da će se u narednim danima priključiti još 11 fudbalera.

Planirano je da pripremni kamp traje dvije sedmice i da Iran 29. maja odigra prijateljsku utakmicu protiv Gambije.

Prvi potpredsjednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Muhamed Nabi rekao je novinarima da je Iran jedna od prve tri reprezentacije koje su se kvalifikovale za Svjetsko prvenstvo.

On je naveo da je tim već napravio planove za učešće na turniru i da s nestrpljenjem očekuje takmičenje te dodao da prema pravilima turnira organizator ima obavezu da obezbijedi vizne procedure za sve učesnike.

Nabi je rekao da će u četvrtak svi članovi reprezentacije otputovati u Ankaru radi obrade viza za Sjedinjene Američke Države i Kanadu.

Naglasio je da su u potpunosti upoznati sa sigurnosnim procedurama i pravilima vezanim za Svjetsko prvenstvo, navodeći iskustva s ranijih turnira.

"Ranije smo imali iskustva na turnirima u Francuskoj, Njemačkoj, Kataru i Brazilu, gdje je sigurnosna služba Svjetskog prvenstva organizovala naša kretanja između gradova. Imamo dovoljno informacija o sigurnosnim planovima i oni nas usmjeravaju da se tokom tri utakmice ne krećemo izvan gradova", rekao je Nabi.

On je istakao da narod u Turskoj podržava reprezentaciju Irana te da i prisustvo novinara na kampu pokazuje veliki interes za iranski nacionalni tim.