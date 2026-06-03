Argentina je najuspješnija reprezentacija po broju pobjeda nakon izvođenja jedanaesteraca na Svjetskim prvenstvima, dok Njemačka i Hrvatska imaju stopostotan učinak u utakmicama odlučenim s bijele tačke

Penali kao zaštitni znak: Argentina, Njemačka i Hrvatska najbolje na Mundijalima Argentina je najuspješnija reprezentacija po broju pobjeda nakon izvođenja jedanaesteraca na Svjetskim prvenstvima, dok Njemačka i Hrvatska imaju stopostotan učinak u utakmicama odlučenim s bijele tačke

Nijedna reprezentacija nije ostvarila više pobjeda nakon izvođenja penala na Svjetskim prvenstvima od Argentine, koja je slavila u šest od sedam takvih utakmica, javlja Anadolu.

Istovremeno, Njemačka i Hrvatska ostale su neporažene u svim svojim nastupima odlučenim jedanaestercima, sa po četiri pobjede iz četiri pokušaja.

Argentina je učestvovala u više penala na Svjetskom prvenstvu u fudbalu nego bilo koja druga država, pobijedivši u šest od sedam utakmica odlučenih iz penala.

Južnoamerička reprezentacija zabilježila je svoju prvu pobjedu u izvođenju penala na Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine, pobijedivši Jugoslaviju 3-2 u četvrtfinalu nakon neriješenog rezultata 0-0.

Argentina je zatim pobijedila domaćina Italiju 4-3 na penale nakon neriješenog rezultata 1-1 u polufinalu.

Na prvenstvu u Francuskoj 1998. godine, Argentina je savladala Englesku 4-3 na penale nakon neriješenog rezultata 2-2 u osmini finala. Kasnije je tim pobijedio Holandiju 4-2 u izvođenju penala nakon neriješenog rezultata u polufinalu na prvenstvu Brazil 2014. godine.

Argentina je dodala još dvije pobjede u izvođenju penala tokom svoje kampanje na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, pobijedivši Holandiju 4-3 u četvrtfinalu nakon neriješenog rezultata 2-2 i savladavši Francusku 4-2 na penale u finalu nakon neriješenog rezultata 3-3.

Jedini poraz Argentine na Svjetskom prvenstvu u izvođenju penala dogodio se protiv domaćina Njemačke u četvrtfinalu turnira 2006. godine, izgubivši 4-2 na penale nakon neriješenog rezultata 1-1.

Njemačka i Hrvatska imaju najbolji rekord u izvođenju penala, pobijedivši u sva četiri nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Njemačka je pobijedila Francusku u polufinalu 1982. godine, Meksiko u četvrtfinalu 1986. godine, Englesku u polufinalu 1990. godine i Argentinu u četvrtfinalu 2006. godine.

Hrvatska je pobijedila u četiri uzastopna penala na Svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, pobijedivši Dansku i domaćina Rusiju 2018. godine, nakon čega su uslijedile pobjede nad Japanom i Brazilom 2022. godine.

Brazil je pobijedio u tri od pet penala na Svjetskim prvenstvima, dok je Francuska pobijedila u dva i izgubila u tri utakmice.

Španija je pobijedila u jednom od pet penala, dok su Engleska, Italija i Holandija pobijedile u jednom od četiri penala.

Ukupno 35 utakmica na Svjetskim prvenstvima odlučeno je penalima.

Pet utakmica na Kataru 2022. godine riješeno je na licu mjesta, a Argentina je pobijedila u dva na putu do osvajanja trofeja.

Deset zemalja nikada nije pobijedilo u penalima na Svjetskom prvenstvu: Jugoslavija, Gana, Švicarska, Čile, Grčka, Kolumbija, Danska, Japan, Rumunija i Meksiko.