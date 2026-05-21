Partizan izborio finale ABA lige nakon druge pobjede nad Crvenom zvezdom Crno-bijeli slavili su rezultatom 89:78 u drugom polufinalnom meču i potvrdili plasman u finale regionalnog takmičenja

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige nakon što su u drugom polufinalnom susretu savladali Crvenu zvezdu rezultatom 89:78 i tako s dvije pobjede okončali seriju protiv najvećeg rivala.

Partizan je od početka susreta u dvorani "Aleksandar Nikolić" imao kontrolu nad utakmicom, a već nakon prve četvrtine stekao je dvocifrenu prednost od 28:14.

Crno-bijeli su nastavili dominirati i u drugoj dionici pa su na poluvrijeme otišli s prednošću 49:31. Zvezda je u nastavku pokušala smanjiti zaostatak, ali nije uspjela ozbiljnije ugroziti prednost Partizana.

Ekipa Željka Obradovića bila je raspoložena u napadu i organizovana u odbrani, dok je Crvena zvezda imala probleme u realizaciji, uključujući promašaje iz izglednih situacija i sa linije slobodnih bacanja.

Partizan se tako plasirao u finale regionalnog takmičenja nakon što je u polufinalnoj seriji nadigrao gradskog rivala, a u finalu čeka pobjednika polufinalnog duela Dubaija i Budućnosti u kojem ekipa iz Emirata vodi nakon večerašnje pobjede u Zenici i na korak je do velikog finala.