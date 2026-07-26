Turska je do titule došla pobjedom u finalu protiv Brazila sa 3:1 u setovima

Odbojkašice Turske osvojile drugi naslov pobjednica Lige nacija Turska je do titule došla pobjedom u finalu protiv Brazila sa 3:1 u setovima

Ženska odbojkaška reprezentacija Turske osvojila je drugi naslov pobjednica FIVB Lige nacija nakon što je u finalu u kineskom Makau savladala Brazil rezultatom 3:1 u setovima.

Finalni susret odigran je u dvorani East Asian Games Dome u Specijalnoj administrativnoj regiji Makao, gdje je Turska nadigrala viceprvaka svijeta i stigla do druge titule u ovom takmičenju, nakon prve osvojene 2023. godine.

Turska je osmi put uzastopno izborila završnicu Lige nacija, koja se održava od 2018. godine, a ovom pobjedom učvrstila se među najuspješnijim reprezentacijama u historiji takmičenja.

U dosadašnjih osam izdanja Lige nacija osvojila je ukupno četiri medalje, dvije zlatne, jednu srebrnu i jednu bronzanu. Prvi naslov osvojila je 2023. pobjedom protiv Kine, nakon što je 2018. godine poražena od Sjedinjenih Američkih Država u finalu.

Selektor Daniele Santarelli nastavio je uspješan niz na klupi turske reprezentacije. Italijanski stručnjak, koji je preuzeo ekipu 2023. godine, osvojio je treće zlato s Turskom, nakon trijumfa u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu 2023. godine. Pod njegovim vodstvom reprezentacija je osvojila i srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2025. godine.

Trijumf nad Brazilom imao je i dodatnu simboliku, jer se Turska revanširala toj selekciji za poraz u utakmici za bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Brazil je, s druge strane, peti put poražen u finalu Lige nacija. Ranije je gubio završne utakmice od Sjedinjenih Američkih Država 2018, 2019. i 2021. godine, od Italije 2025, a sada i od reprezentacije Turske.