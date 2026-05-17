Obilježavanje Dana mladih i sporta Turske u Crnoj Gori okupilo brojne građane

Druženje povodom 19. maja – Dana sjećanja na Mustafu Kemala Ataturka, Dana mladih i sporta, u organizaciji Instituta "Yunus Emre" okupilo je brojne građane u nedjelju u Danilovgradu, u Crnoj Gori.

Događaj je okupio veliki broj građana, kao i predstavnike turskih institucija, a prisustvovala je i ambasadorica Turske u Crnoj Gori Ayda Unlu.

Organizatori su istakli da je cilj okupljanja obilježavanje jednog od najznačajnijih datuma u modernoj historiji Turske, ali i jačanje zajedništva kroz druženje djece, mladih i porodica.

Dan mladih i sporta obilježava se u znak sjećanja na 19. maj 1919. godine, kada je Ataturk započeo borbu za nezavisnost, postavljajući temelje savremene Turske. Ovaj praznik se, osim u Turskoj, obilježava i širom svijeta među turskom dijasporom kroz različite kulturne i sportske aktivnosti.