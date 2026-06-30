Norveška se plasirala u osminu finala golom Haalanda u završnici protiv Obale Slonovače Norveška će u osmini finala igrati protiv Brazila

Norveška je savladala Obalu Slonovače rezultatom 2:1 golom Erlinga Haalanda u završnici utakmice i izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva 2026. na stadionu u Dallasu, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Norveška je povela u 39. minuti zahvaljujući sjajnom potezu Antonija Nuse. Nakon najboljeg perioda igre svoje ekipe, Nusa je primio loptu na ivici kaznenog prostora i preciznim udarcem pogodio gornji ugao. Udarac je bio toliko precizan da je počeo slaviti pogodak prije nego što je lopta završila u mreži.

Iako je Obala Slonovače bolje otvorila prvo poluvrijeme i stvarala probleme po bokovima, Norveška je nakon pauze za osvježenje preuzela inicijativu i počela pritiskati protivničku odbranu. Uprkos zaostatku, reprezentacija Obale Slonovače nastavila je napadati u potrazi za izjednačenjem.

Takav pristup nastavljen je i u drugom poluvremenu, kada je Obala Slonovače stvorila nekoliko izglednih prilika i izvršila snažan pritisak na norvešku odbranu. Ipak, golman Orjan Nyland bio je na visini zadatka, dok je ofanzivna igra afričke selekcije ostavljala prostor Norvežanima za kontranapade preko Haalanda i saigrača.

Upornost Obale Slonovače isplatila se u 74. minuti kada je rezervista Amad Diallo postigao izjednačujući pogodak. Nakon duplog pasa s Pepeom, ušao je u kazneni prostor, prošao dvojicu odbrambenih igrača i savladao Nylanda za 1:1.

Izjednačenje je ponovo probudilo Norvešku, koja je do pobjede stigla u 86. minuti. Oscar Bobb je uputio precizan pas na desnu stranu za Martina Odegaarda, koji je nesebično proigrao Haalanda, a on je iz neposredne blizine poslao loptu u mrežu. Pogodak nije bio najljepši, ali je bio odlučujući i ujedno 13. uzastopna takmičarska reprezentativna utakmica u kojoj se Haaland upisao među strijelce.

Dok je Obala Slonovače završila nastup na turniru, Norveška će u osmini finala igrati protiv Brazila.