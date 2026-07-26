Norris pobijedio Verstappena i Antonellija u dramatičnoj Velikoj nagradi Mađarske Lando Norris i McLaren ostvarili prvu pobjedu u sezoni 2026.

Lando Norris ostvario je svoju i prvu pobjedu McLarena u sezoni Formule 1 2026, trijumfovavši u nedjelju na Velikoj nagradi Mađarske ispred vozača Red Bulla Maxa Verstappena i vozača Mercedesa Kimija Antonellija, nakon dramatične utrke i odustajanja timskog kolege Oscara Piastrija u završnici.

Norris, koji je startao s pole positiona, proveo je prvi dio utrke iza Piastrija, nakon što ga je Australac prestigao u drugoj krivini već u prvom krugu. Piastri je potom uspio zadržati vodstvo, dok McLaren nije prihvatio Norrisove zahtjeve da mu omogući prolazak.

Prelomni trenutak dogodio se neposredno nakon polovine utrke, kada je Piastri, nakon drugog odlaska u boks, u prvom sektoru sustigao Carlosa Sainza i pri pokušaju prolaska došlo je do kontakta s bolidom Williamsa.

Taj incident, u kombinaciji s Norrisovim izuzetnim tempom na čistoj stazi prije njegovog drugog zaustavljanja u boksu, preokrenuo je tok utrke u korist Britanca, dok je Piastri ubrzo potom morao odustati zbog, prema svemu sudeći, problema s mjenjačem.

Virtualni sigurnosni automobil (VSC), uveden nakon Piastrijevog odustajanja, izazvao je novu seriju odlazaka u boks, dok su Verstappen i Antonelli, koji su neposredno prije toga promijenili gume, ostali na stazi i zadržali drugo, odnosno treće mjesto ispred vozača Ferrarija Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca, koji su tokom utrke tri puta mijenjali gume.

Hamilton je nakon posljednjeg odlaska u boks privremeno bio ispred Antonellija, ali je naknadno izgubio poziciju nakon što je utvrđeno da je liniju za kraj režima virtualnog sigurnosnog automobila prešao neposredno iza vozača Mercedesa.

Dodatni udarac za Hamiltona bila je kazna od pet sekundi zbog prekoračenja brzine u boksu, čime su ugašene njegove nade za plasman na pobjedničko postolje. Uprkos tome, do kraja utrke vršio je pritisak na Antonellija, dok je Leclerc zahvaljujući kazni timskog kolege završio na četvrtom mjestu.

Isack Hadjar zauzeo je šesto mjesto u drugom bolidu Red Bulla, dok je George Russell završio sedmi nakon katastrofalnog starta, kada je zbog aktiviranja sistema protiv gašenja motora pao čak na 19. poziciju.

Vozači Racing Bullsa ponovo su osvojili bodove s oba bolida, pri čemu su Liam Lawson i Arvid Lindblad završili na osmom i desetom mjestu, dok je između njih bio vozač Audija Nico Hulkenberg. Njegov timski kolega Gabriel Bortoleto ostao je bez bodova na 11. poziciji.

U svom najuspješnijem nastupu ove sezone, Aston Martin je s unaprijeđenim bolidima osvojio 13. i 14. mjesto zahvaljujući Lanceu Strollu i Fernandu Alonsu. Između njih su završili vozači Alpinea Pierre Gasly i Franco Colapinto, dok su oba bolida Haasa i Williamsa ostala iza njih.

Piastri je posljednjih 15 krugova pratio sa strane nakon odustajanja, a utrku nisu završili ni vozači Cadillaca Valtteri Bottas, zbog pregrijavanja kočnica, i Sergio Perez, zbog problema na prednjem lijevom dijelu bolida.