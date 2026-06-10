Suprotno pojedinim navodima, sigurnosna provjera nije obavljena po dolasku ekipe u San Antonio, saopćio je Savez

Nogometni savez Senegala pojasnio viralni snimak sigurnosne kontrole na aerodromu u SAD-u Suprotno pojedinim navodima, sigurnosna provjera nije obavljena po dolasku ekipe u San Antonio, saopćio je Savez

Nogometni savez Senegala u utorak je pojasnio okolnosti viralnog snimka na društvenim mrežama koji prikazuje članove senegalske reprezentacije tokom sigurnosne kontrole nakon dolaska u Sjedinjene Američke Države na Svjetsko prvenstvo FIFA 2026.

Savez je u saopćenju naveo da je snimak izazvao pogrešna tumačenja na internetu, pri čemu su neki mediji netačno tvrdili da je sigurnosna kontrola obavljena po dolasku ekipe u San Antonio.

“Suprotno pojedinim navodima, sigurnosna provjera nije obavljena po dolasku u San Antonio. Umjesto toga, provedena je prilikom ukrcavanja na aerodromu u Raleigh u nedjelju, 7. juna 2026. godine, prije polijetanja aviona“, navodi se u saopćenju Saveza.

Dodaje se da je delegacija, u okviru posebnog aranžmana putovanja, autobusom direktno prevezena iz hotela u Raleighu do piste aerodroma.

Igrači i članovi stručnog štaba potom su obavili sve potrebne sigurnosne i policijske procedure neposredno kod aviona, umjesto prolaska kroz terminal i javne zone za ukrcavanje.

“Ovakav aranžman prvenstveno je bio namijenjen optimizaciji vremena putovanja delegacije i olakšavanju ukrcavanja na privatni let za San Antonio“, navodi se,

“Želimo naglasiti da je procedura provedena u potpunosti u skladu s propisima o sigurnosti na aerodromima i da nisu zabilježeni nikakvi neuobičajeni incidenti“, navodi se u saopćenju.

Savez je dodao da je privatni let protekao bez ikakvih problema te da je cijela delegacija sigurno stigla u San Antonio.

Pojašnjenje dolazi u trenutku kada reprezentacija Senegala nastavlja pripreme u Sjedinjenim Američkim Državama uoči početka Svjetskog prvenastva koje se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku.