Bayern Minhen potvrdio da će 18-godišnji Lennart Karl propustiti Svjetsko prvenstvo 2026. zbog rupture mišića lijeve butine zadobijene na treningu u SAD-u

Njemački nogometaš Lennart Karl, povrijeđen na treningu, propustit će Svjetsko prvenstvo Bayern Minhen potvrdio da će 18-godišnji Lennart Karl propustiti Svjetsko prvenstvo 2026. zbog rupture mišića lijeve butine zadobijene na treningu u SAD-u

Njemački bundesligaš Bayern Minhen objavio je da će Lennart Karl propustiti Svjetsko prvenstvo 2026. godine zbog povrede, javlja Anadolu.

U saopćenju bavarskog kluba navedeno je da je 18-godišnja zvijezda zadobila rupturu mišića lijeve butine tokom treninga u SAD-u, te da je klub spreman pružiti Karlu svu potrebnu podršku tokom ovog teškog vremena.

Sportski direktor Max Eberl rekao je: "Propuštanje Svjetskog prvenstva u posljednji trenutak je nevjerovatno bolno, naravno. Međutim, to ne mijenja činjenicu da Lennart ima veliki talenat, strast i potencijal."

Dodao je da "zahvaljujući svojoj izvanrednoj prvoj sezoni kao profesionalac, više je nego zaslužio biti na ovom Svjetskom prvenstvu."