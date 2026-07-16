Nihad Mujakić nastavlja karijeru u redovima turskog prvoligaša Erzurumspor FK

Hilmi Tunahan Karakaya
16. juli 2026.•Ažuriranje: 16. juli 2026.
Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Nihad Mujakić novi je igrač turskog prvoligaša Erzurumspor FK, kluba iz istoimene istočne turske pokrajine, javlja Anadolu.
Sa reprezentativcem Bosne i Hercegovine Mujakićem potpisan je trogodišnji ugovor, saopćeno je iz kluba u četvrtak.
Mujakić se danas sastao s predsjednikom kluba Ahmetom Dalom u klupskim prostorijama Erzurumspora, te je nakon obavljenog razgovora stavio potpis na trogodišnji ugovor koji ga veže za plavo-bijele boje.
Nihadu Mujakiću, koji se već priključio klupskom kampu i započeo pripreme za novu sezonu, ovo je ukupno četvrti turski klub za koji će nastupati. Dvije sezone (2022-2024) proveo je u Ankaragucuu, a kasnije kao fudbaler Partizana na posudbi igrao i za Eyupspor i Gaziantep.